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Leonne Stentler présente ses excuses après avoir diffusé des informations totalement inexactes au sujet de James Rodríguez

Leonne Stentler a été prise en faute mardi soir. Lors de l’analyse diffusée à la mi-temps de Colombie - Suisse (0-0, la Suisse s’est qualifiée aux tirs au but), l’analyste de la NOS a fourni des informations totalement erronées.

Interrogée à l’antenne sur James Rodríguez, elle a rappelé que le Colombien de 34 ans disputait sa troisième Coupe du monde aux États-Unis.

« C’est un joueur de l’équipe nationale. Il a eu quelques moments où l’on voit vraiment sa qualité. C’est drôle, car il n’a joué que 276 minutes avec son club cette saison. Sur toute une saison. »

« Avec cette mi-temps en plus, il en est à 296 minutes (le calcul semble erroné, ndlr) », poursuit-elle. « Il fait grimper cette moyenne. Ce ballon est un superbe ballon à la Rodríguez », conclut-elle.

Sur X, de nombreux utilisateurs ont aussitôt pointé l’erreur. « Leonne Stentler qui affirme sans sourciller, sans être corrigée, que James Rodríguez n’aurait joué que 276 minutes la saison dernière. Leonne, James en a joué plus de 1 400. Il a été transféré en MLS à la mi-saison. Encore une fois, quel niveau ! », écrit par exemple un internaute.

Rodríguez a rejoint le Minnesota United FC en février 2026, où il a disputé 294 minutes en huit matchs. Auparavant, il était toutefois sous contrat avec le Club León FC, au Mexique, pour lequel il a totalisé 1 237 minutes de jeu.

Il a par ailleurs disputé huit matchs avec la sélection colombienne, ajoutant plus de 450 minutes à son total.

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