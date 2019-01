Leonardo Jardim refuse de partir en Chine et attend une offre en Europe

Libre de tout contrat depuis son limogeage de Monaco, Leonardo Jardim était pressenti pour s'engager au Dalian Yifang. Une offre qu'il a repoussée.

Leonardo Jardim a finalement décidé de ne pas céder aux diverses propositions lucratives venues de Chine, reçues depuis qu'il n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Le Portugais était notamment pressenti pour s'engager avec le Dalian Yifang, actuel 11e de Chinese Superleague, mais il a finalement décidé de refuser l'offre d'après ce que révèle RMC Sport.

Depuis le mois d'octobre, date de son départ du Rocher, Jardim aurait reçu plusieurs offres, en particulier venues de Chine et du Golfe. Pour l'heure, le Madérien préfèrerait rester en Europe, où il espère se voir proposer un challenge plus intéressant sportivement. En quatre saisons sur le banc monégasque, Leonardo Jardim aura disputé 233 rencontres et remporté le titre de champion de France en 2017.