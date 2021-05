Leonardo Jardim : "Le football me manque"

Sans club depuis son éviction de l'AS Monaco il y a un an et demi, le Portugais avoue être impatient de retrouver un banc de touche.

Licencié par l'AS Monaco, il y a presque un an et demi, Leonardo Jardim n'a toujours pas rebondi. Pourtant, le Portugais qui a été champion de France avec l'AS Monaco en 2017 disposait d'une belle réputation après ce fait d'armes. Dans une interview accordée à L'Equipe, Leonardo Jardim, qui vit toujours à Monaco, a assuré que l'ASM et lui c'était du passé et qu'il est toujours dans l'attente d'un projet intéressant en Europe.

"L'AS Monaco, c'est du passé. Quand j'ai été remercié il y a un an et demi, enfin pas encore un an et demi, il y a un an et cinq mois, j'ai annoncé à ma famille : je n'accepterai de partir que pour un grand projet, un top club. Seulement pour ça. Cette offre n'est pas arrivé. Et je continue de penser que je peux trouver un projet qui m'intéresse en Europe. Un club qui veut gagner, jouer le haut de tableau", a expliqué le technicien portugais.

"Pourquoi ce gros projet n'est pas arrivé il y a un an ou il y a six mois ? C'est comme ça, beaucoup de clubs ont investi sur de jeunes entraîneurs, d'anciens joueurs, comme la Juventus, Chelsea, Arsenal, Manchester United, ça réduit le champ des possibilités. J'ai attendu, mais maintenant le football me manque. Peut-être que mon deuxième passage à Monaco a joué négativement, mais je crois surtout qu'on ne m'a pas donné le temps. Le club m'a rappelé trois mois après mon départ, l'équipe était dans une situation plus mauvaise que celle dans laquelle je l'avais laissée. J'ai essayé de mettre en place une nouvelle organisation, on a fini sixièmes. Et la saison d'après, quand j'ai été remercié, nous remontions la pente. Mais je respecte la décision qui a été prise", a ajouté l'ancien entraîneur de l'AS Monaco.

"Les dirigeants ne viennent pas me chercher parce que je suis photogénique"

Leonardo Jardim ne compte pas faire sa publicité dans les médias : "Ma passion c'est entraîner. Je ne suis pas dans le football pour m'étaler à la télévision ou dans les journaux. Vous voyez bien, il vous a fallu combien de temps pour faire cette interview ? J'ai dit oui parce que c'est L'Equipe, mais depuis un an, je n'ai parlé à personne. J'ai envie de gagner des matches, de jouer, pas de faire du "show off". Chacun son truc. Les dirigeants, ils ne viennent pas parce que je suis photogénique, ou parce que je ressemble à un professeur de français ou d'anglais : ils viennent pour la formation et la rage de vaincre".

Le Portugais n'a pas apprécié les critiques de Cesc Fabregas après son départ : "Les phrases de Cesc Fabregas à mon encontre ? Cesc est un grand joueur, c'est bien qu'il joue plus. Qu'il joue plus qu'il ne parle. Pourquoi ne pas lui avoir répondu ? Demandez plutôt à Martial, Mendy, Bernardo, Lemar, etc. Le joueur qui ne joue pas beaucoup avec Klopp à Liverpool, il ne va pas être content. Celui qui ne joue pas avec Koeman à Barcelone, il n'est pas content. Je pense que les joueurs ont besoin de prouver sur le terrain, en dehors... J'aime ceux qui sont clairs : "Coach, je ne joue pas pourquoi ? Parce que j'ai une deuxième option. Ok je cherche un autre club au prochain mercato, ou je vais travailler plus". C'est simple comme bonjour, comme disent les Français".

Enfin, Leonardo Jardim a livré son regard sur la saison actuelle en Ligue 1 : "J'ai vu un championnat plus équilibré. Ces dernières années, le champion avait toujours 95, 97 points, là le champion aura 83 ou 84 points. C'est plus équilibré, le PSG n'a pas été tout à fait à son niveau, Lille a gardé l'ossature de l'année dernière et a continué de progresser. Lille, c'est plus Monaco 2017 ou Montpellier 2012 ? C'est plus Montpellier. L'année de Monaco, il y avait un gros Paris Saint-Germain contre nous ! On a obtenu 95 points et eux 87 ! C'était un duel bien plus disputé. Si Paris avait été au même niveau que les saisons précédentes, il aurait déjà gagné le championnat".