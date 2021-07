Leon Bailey, pépite de la Bundesliga, en discussions avec Aston Villa

L'ailier est fortement lié à un transfert en Angleterre avant la saison 2021-22, lui qui vient d'entrer dans les deux dernières années de son contrat.

Le beau-père de Leon Bailey, Craig Butler, a confirmé qu'Aston Villa était en pourparlers pour signer la star du Bayer Leverkusen. Villa aurait identifié Bailey comme sa prochaine cible de transfert, ayant déjà recruté Emiliano Buendia de Norwich City et Ashley Young pour un transfert gratuit après son départ de l'Inter Milan.

Butler a maintenant confirmé que les Villans sont en contact avec Leverkusen au sujet d'un accord potentiel pour Bailey, qui a encore deux ans sur son contrat actuel à la Bay Arena. Invité à aborder les liens de Villa avec Bailey au milieu d'informations selon lesquelles il pourrait être vendu pour environ 30 millions d'euros, son beau-père a déclaré à BILD : "Les clubs sont en pourparlers". Butler a poursuivi en révélant que le joueur de 23 ans suscitait également l'intérêt d'un certain nombre d'autres clubs anglais.

"Il est important que Léon fasse le bon choix"

Il a aussi ajouté qu'il y avait toujours une forte possibilité qu'il finisse par rester à Leverkusen lors de la prochaine saison. "Il y a différentes équipes intéressées en Premier League. Nous vérifions les options. Il est important que Léon fasse le bon choix. Par conséquent, il n'a pas encore été décidé s'il partira cet été ou plus tard".

"Leon se sent chez lui à Leverkusen. Il n'y aura de changement que si tout le monde est satisfait", a insisté le beau-père du joueur. Bailey est devenu l'un des jeunes ailiers les plus excitants de la Bundesliga depuis qu'il a rejoint Leverkusen en provenance de Genk pour 20 millions d'euros en janvier 2017.

L'attaquant jamaïcain a disputé 156 matchs avec l'équipe allemande à ce jour, marquant 39 buts, dont 15 la saison dernière alors qu'il les a aidés à obtenir une sixième place en Bundesliga et à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Bailey cumule également 26 passes décisives au cours de son séjour à la Bay Arena et a déjà été lié à Manchester United et Chelsea, tout en étant également évoqué comme une cible potentielle pour les géants français du Paris-Saint Germain.