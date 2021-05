Leo : "Neymar peut être meilleur que Ronaldinho et Kaka"

Un homme qui a déjà joué aux côtés du talentueux attaquant de Santos pense qu'il peut surpasser les réalisations de deux compatriotes emblématiques.

Neymar n'est pas encore au niveau de Ronaldinho et Kaka, mais possède le potentiel d'éclipser ses deux compatriotes brésiliens emblématiques, affirme son ancien coéquipier à Santos, Leo. La superstar du Paris Saint-Germain est une figure de proue de son pays depuis son entrée en scène en tant qu'adolescent talentueux en 2009. Une position parmi l'élite moderne a été cimentée, grâce à ses performances avec le FC Barcelone et avec le PSG, mais la gloire de la Coupe du monde s'est avérée insaisissable et Neymar n'a toujours pas remporté le Ballon d'Or, une récompense très convoitée dans sa collection de trophées.

L'absence de Ballon d'Or et de succès en Coupe du monde avec la Seleçao maintient Neymar assis derrière d'illustres noms dans le classement des meilleurs joueurs du Brésil dans l'histoire, mais le temps est toujours de son côté. Leo pense qu'une place parmi les plus grands peut être assurée, déclarant à Goal: "Je pense que j'ai affronté Ronaldinho au meilleur moment de sa carrière et il en va de même pour Kaka. Je pense que Neymar n'a pas encore atteint ce niveau, mais il peut aller encore plus loin. Il a encore beaucoup à donner".

Deux des meilleurs meneurs de jeu issus du football brésilien ont été au sommet du football mondial au cours de leurs carrières respectives. Ronaldinho a été nommé joueur mondial de l'année à deux reprises, remportant le Ballon d'Or en 2005, et a brillé pour le PSG, Barcelone et l'AC Milan tout en décrochant 97 sélections pour son pays. Il faisait partie de l'équipe brésilienne victorieuse de la Coupe du monde 2002 aux côtés de Kaka, qui a remporté son Ballon d'Or alors qu'il jouait pour Milan en 2007.

Neymar peut-il atteindre ces légendes ?

Neymar aura une autre chance de remporter la Coupe du monde, si la condition physique le permet, en 2022 et pourrait encore forcer son retour en lice pour un Ballon d'Or après avoir déjà remporté deux troisièmes places dans le classement de la récompense annuelle phare. Il reste à voir dans quel club il évoluera pour être à la recherche de ces distinctions, de sérieuses questions étant posées sur son avenir à l'heure actuelle.

Le PSG n'a pas été en mesure de prolonger un contrat qui doit expirer en 2022, ce qui laisse entendre que Neymar pourrait bientôt changer d'air, bien que les dirigeants du PSG se sont toujours montrés confiants sur ce dossier. Un retour à Barcelone a été évoqué, tandis que le Sud-Américain a également laissé entendre qu'il aimerait être rejoint en France par son ancien coéquipier au Barça, Lionel Messi - qui négocie son propre contrat au Camp Nou.

Leo, qui a travaillé avec le patron du Barca Ronald Koeman à Benfica, pense que l'Argentin pourrait être tenté de relever un nouveau défi aux côtés d'un visage familier à Paris : "Ce n'est pas seulement Koeman, c'est l'histoire qu'il (Messi) a avec le club. Il ne pensera pas seulement aux paroles de son entraîneur, il pensera à toute l'histoire qu'il a construite là-bas. Si vous parlez de Messi, vous allez parler de Barcelone. Mais l'importance de Neymar est très grande, bien sûr. Et pas seulement Neymar: ils (PSG) ont Leandro Paredes, Angel di Maria, tout le monde essaie de l'attirer".