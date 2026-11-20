Comment regarder Lens - Toulouse avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens reçoit Toulouse au stade Bollaert-Delelis pour un match de Ligue 1 important pour ces deux équipes de la seconde moitié du classement. Aucun des deux clubs n’affiche la forme espérée, et la rencontre ressemble à un match qu’aucun ne peut se permettre de perdre.

Lens traverse une période difficile, avec une seule victoire sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Après une lourde défaite 9-1 contre Côme en Ligue des champions, l’équipe de Didier Digard s’est inclinée 2-1 face à Marseille en Ligue 1 et a régulièrement encaissé des buts. Onzième du championnat, elle doit réagir à domicile.

La liste des blessés à Bollaert-Delelis n’arrange rien. Lens est privé de plusieurs éléments clés, ce qui réduit les options de Digard et accroît la pression sur les joueurs disponibles, appelés à prendre leurs responsabilités.

Toulouse arrive dans une situation légèrement meilleure, du moins ces dernières semaines. L’équipe de Jens Berthel Askou a battu Strasbourg 3-1 lors de sa dernière sortie et a pris sept points sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Douzième, une place derrière Lens, elle peut espérer profiter des fragilités défensives de l’équipe qui reçoit.

Le bilan des confrontations récentes penche nettement en faveur de Lens, vainqueur de trois des quatre derniers matches officiels entre les deux clubs. Toulouse devra rompre cette série pour ramener quelque chose de Bourgogne.

Pour tout savoir sur la manière de regarder Lens - Toulouse en direct, poursuivez votre lecture.

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