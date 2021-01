Lens-Nice (0-1) - Youcef Atal réveille les Aiglons

L'OGC Nice a remporté son premier succès depuis le début de l'année 2021 face à Lens (0-1), pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1.

Vainqueur sur la pelouse de l' en milieu de semaine (0-1), le Racing Club de Lens est une équipe en confiance. Tout le contraire de l'OGC Nice, en véritable chute libre au classement ces dernières semaines avec seulement une victoire en 14 matches, et toujours à la recherche d'un premier succès en 2021.

On pouvait donc s'attendre à une rencontre déséquilibrée au stade Felix-Bollaert, dans le Nord. Il n'en a rien été. Disciplinées, les deux formations ont longtemps été incapables de se montrer dangereuses, et les occasions étaient peu nombreuses. Rien ou presque à se mettre sous la dent jusqu'à la pause. Un premier acte à oublier.

Atal ouvre le score... et sort dans la foulée

Au retour des vestiaires, le rythme n'était guère plus conséquent, mais la justesse technique d'un Niçois suffisait à rapidement faire la différence. Pourtant touché à la cuisse, Youcef Atal, positionné dans un rôle de piston droit ce samedi, prenait sa chance du pied gauche dans un angle fermé et voyait sa frappe faire mouche (49e).

Le premier but de la saison de l'international algérien était quelque peu gâché par sa sortie sur blessure dans la foulée. Mais cela faisait toutefois les affaires des visiteurs, bien heureux de pouvoir compter sur leur défenseur ultra-offensif. Suite à cette ouverture du score, les locaux tentaient de mettre plus d'impact dans les duels. Malheureusement pour eux, le déplacement à Marseille a semble-t-il laissé des traces dans les organismes, et le coup de rein nécessaire pour déstabiliser les Aiglons fût inexistant.

Malgré un temps additionnel de cinq minutes et les sorties d'Amine Gouiri et Kasper Dolberg, Nice parvenait non sans mal à préserver ce maigre avantage au score. Un succès dans la douleur, qui permet au Gym de remonter à la 13ème place, avec 26 points au compteur. En face, Lens reste 7ème, avec 31 points.