Comment regarder Lens - Marseille avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 10 8 nov. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens reçoit Marseille au stade Bollaert-Delelis pour un match de Ligue 1 qui tombe au pire moment pour l’équipe à domicile. Les joueurs de Yannick Cahuzac doivent se relever après avoir subi l’une des défaites les plus éprouvantes de l’histoire moderne de la compétition.

Lens s’est incliné 9-1 face à Como en Ligue des champions lors de la 4e journée, un résultat qui a visiblement ébranlé les joueurs et poussé leur entraîneur à réclamer une profonde remise en question. Cahuzac a reconnu que son équipe avait été complètement dominée et a appelé ses joueurs à retrouver immédiatement leur fierté devant leurs supporters.

Le défenseur Ruben Aguilar, auteur du seul but lensois de la soirée, a admis que le vestiaire était sous le choc et abattu, tandis que le milieu de terrain Michael Cuisance a décrit ce revers comme une leçon plutôt que comme une défaite. Le travail de reconstruction mentale à accomplir avant le coup de sifflet de dimanche est considérable.

Marseille arrive dans un tout autre état d’esprit. L’équipe de Bruno Genesio a décroché une victoire 1-0 au Bayer Leverkusen en Ligue Europa grâce à une prestation disciplinée, Amine Gouiri ayant fait la différence à la 77e minute dans une rencontre fermée. Le gardien Jeffrey de Lange a été exceptionnel tout au long du match, réalisant trois arrêts décisifs pour préserver sa cage inviolée en Allemagne.

Les hommes de Genesio ont remporté trois de leurs cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et occupent la sixième place du classement de Ligue 1, trois rangs devant Lens, neuvième. Ils se rendent à Bollaert-Delelis avec une dynamique favorable et un effectif capable de sanctionner une équipe à domicile qui accuse encore le coup de son traumatisme européen.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Lens - Marseille en direct.

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