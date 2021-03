Lens - Haise : "Prenons tous ces bons moments"

L'entraîneur lensois voulait surtout savourer après le succès de ses joueurs sur la pelouse de Strasbourg, une belle opération pour l'Europe.

Lens continue de tracer son chemin pour sa première saison depuis son retour en Ligue 1 la saison dernière. Les hommes de Franck Haise l'ont emporté ce dimanche après-midi sur la pelouse de Strasbourg pour s'emparer de la cinquième place, qualificative pour la Coupe d'Europe la saison prochaine.

"On a fait une très bonne entame. On était beaucoup plus près de creuser l'écart au bout de quinze minutes mais on prend ce but suite à un coup franc qui refroidit nos ardeurs", a analysé le technicien artésien après la victoire à la Meinau.

"On a eu dix à quinze minutes où on était moins entreprenants et on a de nouveau bien fini la première mi-temps avec un second but. On est bien reparti ensuite, on a matière à scorer en début de deuxième mi-temps mais on n'a pas su le faire. On était à la merci d'une action, d'un coup franc."

Pourtant, le promu a bien tenu face à la menace strasbourgeoise, grâce notamment à un Jean-Louis Leca décisif notamment devant Ajorque. "Ça a été tendu jusqu'au bout même si on a eu une balle de 3-1", a poursuivi Franck Haise.

"On a maîtrisé une bonne partie de la rencontre, la victoire est assez méritée. Même si on a souffert et qu'ils ont une balle de 2-2, j'ai bien aimé l'engagement de tous pour tenir ce résultat. On avance, 48 points à la 30e journée, prenons tous ces bons moments.

L'article continue ci-dessous

"On n'était évidemment pas attendus à ce niveau-là. C'est un plaisir d'y être, il faut qu'on apprécie, que tous les Lensois apprécient. On va avoir une belle dernière ligne droite à jouer."

Une dernière ligne droite lors de laquelle il faudra affronter chacune des quatre équipes aujourd'hui mieux classées : Lille, le PSG, Lyon et Monaco. Une fin de saison des plus alléchantes en perspective, et pourquoi pas une qualification européenne au bout ?

L'espoir est en tout cas tout à fait permis désormais, après avoir profité des défaites de l'OM (à Nice) et de Metz (contre Rennes) ce week-end pour se placer idéalement dans sa quête du Top 5.