Lens : Fofana voulait prendre sa revanche sur Lille

Déjà vainqueur au match aller, le Racing Club de Lens s'est encore imposé lors du match retour face à Lille, samedi soir, dans le derby du Nord (1-2). Les Lensois ont pris le meilleur sur les Dogues à l'extérieur et réalisent ainsi une belle opération au classement, eux qui avaient aussi gagné face à leur rival en Coupe de France cette saison... Reçus trois sur trois.

Les Lensois étaient revanchards

Seko Fofana, grand artisan de la belle saison du RCL, s'est félicité de ce succès remporté en terre lilloise, fier que la rivalité régionale tourne à l'avantage de son équipe. "On voulait prendre du plaisir ensemble et gagner et c'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui. On l'a fait trois fois et on peut être très heureux. Ce matin en arrivant au centre d'entraînement, on a vu les supporters nous attendre, mettre des fumigènes, il y en avait qui pleuraient", a ainsi déclaré le capitaine lensois, particulièrement satisfait après le beau succès de Lens, samedi soir.

"Quand on voit ça, on sait qu'on a à cœur de bien faire pour eux. On savait qu'on allait tout donner sur ce match. On a réussi à faire la différence, on est très contents. Sur la première saison, ils nous avaient mis 4-0 puis 3-0, on l'avait en travers de la gorge", a ensuite ajouté le milieu de terrain âgé de 26 ans. Enfin, Seko Fofana a souligné l'expérience engrangée.

Lens double son rival au classement

"Cette saison, on est revenus avec un nouveau visage, avec plus d'expérience, on a réussi à gagner et on peut être fiers", a-t-il conclu. Grâce à ce succès, Lens est passé devant Lille au classement, et pointe désormais à la 7ème place de Ligue 1, avec 50 points pris.