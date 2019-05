Lens-Dijon - Toutes les réactions d'après match

Lens et Dijon ont fait match nul lors du barrage aller (1-1) et devront se départager lors du match retour. Retrouvez toutes les réactions.

Jean-Ricner Bellegarde (Lens, au micro de Bein Sports) : "C'est un petit peu décevant, on savait qu'il ne fallait pas prendre de but à domicile mais malheureusement ils ont réussi à marquer. On a enchaîné beaucoup de matches, on a senti un peu de fatigue mais avec notre détermination je pense qu'on peut faire plus. On va tout faire pour passer, on y croira jusqu'à la fin."

Antoine Kombouaré (entraîneur , au micro de Bein Sports) : "C'est un bon résultat parce qu'on a été un peu bousculés, surtout en première mi-temps. Quand on a réussi à avoir le contrôle du jeu on prend ce but en contre. Mentalement on n'a pas cédé, on a fait ce qu'il fallait pour revenir logiquement au score. On a bien négocié la première moitié, il faut finir le travail à la maison. On a profité de cette deuxième mi-temps où on a été capables de mieux ressortir les ballons et avec notre réorganisation avec Naïm Sliti en soutien de Jeannot, ça nous a amené de la vitesse. Les joueurs qui rentrent ont l'état d'esprit, ils sont prêts à finir le travail que les copains ont commencé. Je sais que Lens ne va pas lâcher le morceau, il faudra faire un grand match à la maison. J'ai dit aux joueurs que j'était content. Il va falloir rester concentrés et récupérer le maximum d'énergie et finir sur une très bonne note."

Wesley Saïd (Dijon, au micro de Bein Sports) : "Forcément c'est une bonne opération, on a été menés, ils avaient le public. C'est une petite avance mais il ne faudra pas se relâcher. Je ne sais pas si le plus dur est fait, je pense qu'avec l'adrénaline, il n'y aura plus de fatigue et ils vont tout donner sur le dernier match."

Naïm Sliti (Dijon, au micro de Bein Sports) : "On n'a pas baissé les bras même dans la difficulté. Le mot d'ordre était d'être sereins, c'est ce qu'on a fait, je trouve qu'on n'a pas joué un grand football mais on est resté sereins et on a fait la différence à la fin. On n'a pas fait un grand match, il y a des matches comme ça difficiles, faut se mettre au service du collectif. Il faut être efficaces dans des moments clés du match et c'est ce qu'on a réussi à faire. On ne voulait pas prendre de risques. Il nous a peut-être manqué un appui devant, ce ne sont pas les qualités premières de Benjamin Jeannot. Dès qu'on a réussi à poser un peu plus le ballon on a été meilleurs."