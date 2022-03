Lens-Brest (0-1) : les Bretons font un grand pas vers le maintien

Vainqueur sur la pelouse du SCO d'Angers le week-end dernier (1-2), le Racing Club de Lens retrouvait ses fervents supporters ce samedi soir, au stade Felix-Bollaert. Solides à domicile, les Sang et Or recevaient le Stade Brestois, défait par Lorient (0-1) une semaine plus tôt.

Lens peine à conclure, Brest se charge de punir

Dominateurs, comme lors de chacune de leurs sorties à Bollaert, les Lensois se sont procurés plusieurs situations pour ouvrir le score en première période, sans toutefois y parvenir. D'abord, c'est Gaël Kakuta qui s'est montré dangereux mais n'a pas trouvé le cadre (9e). Puis, Marco Bizot s'est payé le luxe de réaliser une double-parade face à Arnaud Kalimuendo et Jonathan Clauss (20e). Juste avant la pause (42e), le portier breton, s'est à nouveau interposé. Cette fois devant le milieu offensif Gaël Kakuta, encore lui.

Pas récompensé de ses efforts, le RCL s'est ainsi exposé à une mauvaise surprise... Disciplinés et prêts à partir en contres, les Brestois ont su faire le dos rond avant de jeter un terrible coup de froid sur la rencontre. Comme souvent, c'est Frank Honorat qui s'est chargé de mettre ses partenaires sur de bons rails d'un ballon piqué avant l'heure de jeu (59e).

Brest, le maintien n'est plus très loin !

Auteur de son 9ème but de la saison, l'ancien de l'OGC Nice et de l'AS Saint-Etienne a permis aux hommes de Michel Der Zakarian de rebondir après leur défaite dans le derby. Avec 35 points au compteur pour Brest, le maintien n'est plus très loin pour les Bretons, désormais douzièmes, qui peuvent même se mettre à rêver d'intégrer la première partie de tableau.