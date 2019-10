Lens-Auxerre (0-0) - Lens et Auxerre se neutralisent

Lens et Auxerre se sont quittés dos à dos (0-0) dans le choc de la 11ème journée de Ligue 2, ce lundi soir.

L'affiche fleurait bon la : Lens-Auxerre à Bollaert, ou le rendez-vous entre deux anciens champions de de l'élite toujours très populaires dans l'Hexagone.

Et ces deux candidats naturels au haut de tableau se sont quittés sur un score nul et vierge au terme d'un match intense, de bon niveau technique, mais fermé. Un résultat somme toute logique entre deux formations solides de l'antichambre qui souhaitaient avant tout ne pas perdre ce choc.

Un bon point pour les deux équipes

Dans des styles opposés - la possession de balle pour l'AJA, la vitesse et la percussion individuelle pour le Racing - les deux équipes ont eu quelques opportunités en seconde période, à l'image de Dugimont pour le club bourguignon (53e) ou Banza pour les Sang et Or (80e).

Au classement, Lens reste donc dauphin de cette à trois points de Lorient, tandis qu'Auxerre pointe à la 7ème place à trois unités du podium.