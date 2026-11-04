Jouer à l’extérieur contre l’Atlético de Madrid : dans le football européen, il existe peu de tâches plus ingrates. Pendant près de 30 ans, toutes les équipes allemandes s’y étaient cassé les dents, plus ou moins lamentablement. Jusqu’à ce mardi de novembre 2026, où un Bayern Munich durement éprouvé à bien des égards a signé une remarquable victoire 2-0 à l’Estadio Metropolitano.

Du point de vue munichois, le contexte aurait difficilement pu être plus défavorable. Ces dernières semaines, le Bayern Munich a essuyé presque sans répit de mauvaises nouvelles de toutes sortes. La mort du père de Joshua Kimmich, l’effondrement de l’entraîneur Vincent Kompany, une série de blessures qui a particulièrement réduit les options en attaque. Sans oublier les revers sportifs, comme les faux pas contre le FC Augsbourg et Viking Stavanger, ainsi que l’égalisation tardive concédée samedi lors du choc de Bundesliga contre le Borussia Dortmund.

Et puis, à Madrid, l’équipe de l’entraîneur principal par intérim Aaron Dank s’est soudain comportée comme si elle avait trouvé ses automatismes depuis des semaines et enchaînait les victoires. Un peu comme le Bayern Munich pendant une grande partie de la saison dernière.

Après de vifs débats, Lennart Karl répond sur le terrain

« C’était tout simplement une prestation de classe mondiale », s’est enthousiasmé ensuite le directeur sportif Max Eberl. Son équipe a « presque tout fait correctement, de la première à la dernière minute ». Le capitaine Manuel Neuer, de retour après sa convalescence, a estimé : « Nous avons totalement dominé de la première à la 93e minute. Quoi que l’Atlético nous ait opposé, nous avons toujours eu une réponse. »

Les Munichois ne se sont pas laissé entraîner dans les escarmouches chères à l’Atlético, empêchant ainsi les supporters du Metropolitano, souvent bouillants, de s’enflammer. Ils ne se sont pas non plus laissés perturber par le fait que l’Atlético jouait parfois à douze, tant son entraîneur Diego Simeone quittait régulièrement sa zone technique pour arpenter la pelouse avec son intensité habituelle. Ils n’ont pas davantage été déstabilisés par leur difficulté à se procurer des occasions, et encore moins à marquer, malgré une nette domination dès le début.

La délivrance est finalement venue de Lennart Karl à la 54e minute. Lennart Karl, justement, qui a fait davantage parler de lui que tout autre joueur du Bayern Munich ces dernières semaines. Trop de réseaux sociaux, pas assez d’humilité, et ainsi de suite. Le président d’honneur Uli Hoeneß avait annoncé une « discussion sérieuse » avec le joueur de 18 ans. Karl a désormais répondu sur le terrain. C’est le premier motif de grande satisfaction pour le Bayern Munich.

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Le Bayern Munich peut aussi briller sans un Kane et un Olise en grande forme

C’est finalement l’arrière droit Konrad Laimer qui a scellé la victoire en portant le score à 2-0 à la 74e minute. Autrement dit, les deux stars Harry Kane et Michael Olise n’ont pas marqué. Comme lors du match nul 2-2 contre Dortmund, où Laimer et Dayot Upamecano avaient également trouvé le chemin des filets.

Kane attend même désormais un but depuis trois matches. Après avoir gâché plusieurs occasions contre le BVB, le meilleur joueur du monde a échoué sur ses cinq tirs à Madrid. Il a tout de même offert à Laimer le but du 2-0. Olise avait terminé le match contre Dortmund diminué. À Madrid, il lui a donc manqué son explosivité habituelle. Le Français s’est montré volontaire et a souvent touché le ballon, mais il s’est régulièrement heurté à un adversaire dans ses dribbles, a fait demi-tour ou s’est retrouvé au sol.

On pourrait évidemment s’inquiéter de la forme des deux joueurs. Mais leur talent exceptionnel et leur régularité ces derniers mois devraient inspirer une confiance profonde dans leur capacité à retrouver très vite leur niveau habituel. Il reste donc surtout un deuxième motif de satisfaction particulièrement important : le Bayern Munich peut battre un adversaire de premier plan sans que ses deux stars soient au sommet de leur forme. Et, d’ailleurs, également sans Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Ismael Saibari.

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Le Bayern Munich garde sa cage inviolée pour la première fois après sept matches

Enfin, troisième motif de satisfaction : après sept matches au cours desquels il avait à chaque fois encaissé au moins un but, le Bayern Munich a de nouveau gardé sa cage inviolée à Madrid. Le principal artisan de cette solidité a été le patron de la défense Dayot Upamecano, le meilleur Munichois au Metropolitano.

Son partenaire en défense centrale Jonathan Tah, en difficulté récemment, a haussé son niveau au fil du match après des débuts laborieux et s’est ainsi relancé dans la concurrence avec Min-Jae Kim. Les deux latéraux, Laimer et Josip Stanisic, se sont montrés très portés vers l’attaque sans négliger leurs tâches défensives. Pour son retour, le gardien Manuel Neuer n’a donc pratiquement rien eu à faire.

Grâce à cette victoire, le Bayern Munich s’est hissé, au moins provisoirement, à la huitième place du classement, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Après tous les revers de ces dernières semaines, les Munichois ont confirmé leur statut parmi les tout premiers favoris pour le titre en Ligue des champions. Si le Bayern Munich revient au Metropolitano le 5 juin 2027 pour la finale, cette victoire sera peut-être considérée comme le tournant émotionnel de sa saison.

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