Lennart Karl écarté de la sélection allemande pour la Coupe du monde : voici son remplaçant

Lennart Karl doit renoncer à la Coupe du monde avec l’Allemagne. L’attaquant de 18 ans du Bayern Munich s’est blessé vendredi lors d’un entraînement de l’équipe nationale et manquera définitivement la phase finale. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a déjà désigné un remplaçant.

Plus tôt dans la journée, l’attaquant s’était blessé à l’entraînement et avait été immédiatement conduit à l’hôpital pour des examens. Peu après, Nagelsmann s’était montré peu optimiste : « Ça ne s’annonce pas bien », avait-il commenté.

Peu après, les craintes se sont confirmées : le jeune attaquant, pas suffisamment en forme, quitte le groupe allemand. Un coup dur pour celui qui s’était mis en évidence durant la préparation.

Ces dernières semaines, Karl était présenté comme l’une des révélations de la sélection de Nagelsmann. L’attaquant avait impressionné à l’entraînement et lors des matchs amicaux, et semblait un candidat sérieux pour obtenir du temps de jeu pendant le tournoi. La semaine dernière encore, il était titulaire lors de la victoire 4-0 en amical contre la Finlande.

Selon Florian Plettenberg de Sky Sport, c’est Assan Ouedraogo qui le remplacera. Le milieu de terrain de 20 ans, appartenant au RB Leipzig, avait manqué de peu la sélection définitive.

Nagelsmann l’a déjà informé personnellement, et son club, le RB Leipzig, a été prévenu. En vacances en Espagne, le jeune international va rejoindre le groupe à Chicago dès que possible.

Pour Ouedraogo, qui n’a pour l’instant disputé qu’un seul match international avec l’Allemagne en novembre, c’est un rêve inattendu qui se réalise.