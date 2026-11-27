Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Face au LOSC Lille, Lennart Karl était soudain le dernier attaquant confirmé du Bayern Munich encore pleinement apte. Au moment où le club avait le plus besoin de lui, le joueur de 18 ans a sans doute livré sa pire prestation avec les Munichois.

Comme tout va vite au Bayern Munich ! En ce moment, ce sont, comme chacun le sait, les débats autour de Jamal Musiala qui font la une. Des débats sur son dysfonctionnement neurologique, son niveau de performance et une éventuelle baisse de salaire. Des débats aussi sur les raisons pour lesquelles tout cela se discute publiquement. C'est le dirigeant emblématique du club, Uli Hoeneß, qui avait lancé cette affaire il y a près de trois semaines lors d'une intervention remarquée sur le Bayerischer Rundfunk.

Place maintenant à une question : quel était le grand sujet autour du Bayern Munich juste avant ? Petit indice : il avait lui aussi été déclenché par une prise de parole publique de Hoeneß, exactement deux semaines avant le début de l'affaire Musiala. Il concernait également un jeune joueur formé au club. Vous avez trouvé ?

Exactement, il s'agissait de Lennart Karl. Dans un entretien accordé à Welt am Sonntag fin octobre, Hoeneß a réclamé davantage d'« humilité » de la part de Karl et davantage de « pression » sur lui, tout en annonçant une « discussion sérieuse » avec le joueur . La personnalité de Karl (18 ans) semble quelque peu déplaire à Hoeneß (74 ans). C'est un footballeur extrêmement talentueux, mais aussi une personnalité extravertie issue d'une génération totalement étrangère à Hoeneß. Son club préféré ? Le Real Madrid. Tenues roses, célébrations provocatrices après ses buts, séries de passements de jambes, omniprésence sur les réseaux sociaux, souvent dans une ambiance glamour aux côtés de sa petite amie influenceuse Zoe Käppele.

Publicité Publicité

Lennart Karl a répondu aux critiques d'Uli Hoeneß par deux buts

Après les remontrances de Hoeneß, tout le monde a bien sûr dû prendre position. Contrairement au cas Musiala aujourd'hui, Karl a aussi essuyé quelques critiques de la direction sportive. Le directeur sportif Max Eberl a estimé que l'ailier droit traversait un « creux » sur le plan sportif et avait commis « un ou deux faux pas ». L'agent de Karl, Michael Ballack, a quant à lui défendu son protégé et reproché à Hoeneß d'en avoir « fait publiquement une cible ». Les interventions de Ballack sur DAZN ont, elles, suscité un débat parallèle sur la compatibilité de ses deux rôles, agent de Karl et consultant à la télévision .

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Après des problèmes de blessure au printemps, une Coupe du monde manquée et un début de saison raté, Karl montrait déjà de légers signes de progrès avant les déclarations de Hoeneß. Juste après, il a connu sa meilleure période de la saison. Lors de l'impressionnante victoire 2-0 contre l'Atlético de Madrid, Karl a ouvert le score pour le Bayern Munich, puis célébré son but d'un geste « bla-bla-bla » qui a beaucoup fait parler . Était-il destiné à Hoeneß ? Quelques jours plus tard, Karl a également marqué en Bundesliga contre le FSV Mayence 05.

Curieusement, Hoeneß a clos le sujet précisément lors de cette intervention sur le BR, au cours de laquelle il a plutôt pris Musiala pour cible. « Je suis impliqué dans 50 % » des buts récemment inscrits par Karl, a déclaré Hoeneß, satisfait. Soit dans un but sur deux.

IMAGO

Publicité

Lennart Karl a déçu sur toute la ligne contre Cologne et Lille

Mais les progrès de Karl n'ont été que passagers. Il a d'abord traversé une trêve internationale certainement très désillusionnante pour lui. Le sélectionneur Jürgen Klopp ne lui a accordé que huit minutes de jeu au total lors des victoires contre la Serbie et les Pays-Bas , tandis que Brajan Gruda, qui faisait ses débuts, brillait sur l'aile droite.

De retour au Bayern Munich, Karl a déçu vendredi lors du match nul 1-1 contre le FC Cologne. Dans le même temps, ses deux partenaires d'attaque, Harry Kane et Michael Olise, se sont blessés. Serge Gnabry et Ismael Saibari étant eux aussi indisponibles actuellement, tandis que Jamal Musiala et Luis Diaz reviennent tout juste de blessure, Karl s'est soudain retrouvé dernier attaquant confirmé encore pleinement apte.

Publicité

Face au LOSC Lille, les espoirs munichois reposaient donc avant tout sur lui. Mais au lieu de mener l'attaque de fortune composée de Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic et Nathaniel Brown, Karl a sans doute livré, lors de la défaite 2-1, sa pire prestation à ce jour avec l'équipe première du Bayern Munich . Il n'a rien apporté offensivement et a défendu beaucoup trop mollement sur Nathan Ngoy, passeur décisif lors de l'égalisation temporaire de Lille.

Karl est donc de retour dans le « creux ». Compte tenu des problèmes d'effectif, sa baisse de forme pèse particulièrement sur le Bayern Munich en ce moment, mais elle ne devrait pas avoir de véritables conséquences. Faute d'alternatives, Karl aura forcément de nombreuses occasions de jouer dans les prochaines semaines. Il sera probablement de nouveau titulaire samedi contre le Hambourg SV.