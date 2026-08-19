Les jeunes Souabes se sont imposés sur le campus du Rekordmeister allemand sur le score de 6-1 (4-0). L’homme du match a été Eniz Redzepi, auteur des quatre buts de la première période avant de frapper une cinquième fois peu après la reprise (50e). Chris Afanou a inscrit le but de l’honneur pour les Munichois, avant que Kirill Serdiuk ne mette le point final dans le temps additionnel.

Le Bayern avait encore remporté ses deux premiers matches du groupe D lors de la phase préliminaire de la DFB-Nachwuchsliga. Les Stuttgartois s’étaient en revanche inclinés le week-end dernier face au FC Ingolstadt sur le score de 2-3. Il s’agissait néanmoins du choc au sommet avancé dans le Sud, auquel Karl a également assisté depuis les tribunes pour soutenir ses anciens coéquipiers. Le joueur de 18 ans souffre encore des séquelles d’une déchirure d’un faisceau musculaire à l’avant de la cuisse gauche, qui lui avait aussi coûté sa participation à la Coupe du monde.

« Même si nous avons réalisé un bon début de match, c’est au final une défaite méritée, y compris par son ampleur », a expliqué l’entraîneur principal des U19 du Bayern, Leonhard Haas, après la rencontre : « Stuttgart a tout simplement été plus efficace. Nous devons tirer les leçons de ce match et faire mieux dimanche. » Les jeunes du FCB affronteront alors Ingolstadt, tombeur du VfB. Stuttgart sera opposé de son côté à la SpVgg Unterhaching.

VfB Stuttgart : Eniz Redzepi pourrait-il aussi jouer pour la DFB ?

Les jeunes du VfB emmenés par Redzepi occupent désormais la tête du classement grâce à cette large victoire, en raison d’une meilleure différence de buts (+5). Auteur d’un quintuplé, Redzepi en est déjà à huit buts cette saison après seulement trois matches.

Le joueur de 18 ans possède à la fois la nationalité albanaise et la nationalité allemande. Il a déjà disputé trois matches avec les U19 de l’Albanie. Comme il n’a encore joué aucun match international A, le buteur pourrait toutefois aussi continuer à jouer pour la DFB.



