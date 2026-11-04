Après avoir fêté avec ses coéquipiers, au milieu d’une mêlée de joueurs, son but inscrit à la 54e minute lors de la victoire 2-0 à l’extérieur, étonnamment maîtrisée, des Munichois mardi soir, Karl n’a pas résisté à l’envie de répondre à ses détracteurs. Les deux mains près des oreilles, le joyau offensif du Bayern a fait un geste signifiant « bla-bla ». En substance : vos bavardages ne m’intéressent pas.

Karl avait déjà célébré des buts par des gestes similaires, porteurs à peu près du même message, qui avaient suscité des interrogations.

Ce fut le cas, par exemple, à la fin de l’année dernière, après ses buts contre Mayence et le Sporting Lisbonne. Il avait alors fait claquer les doigts de ses deux mains tournées vers lui, à moins qu’il ne les ait frottés. Puis il avait posé son index droit sur ses lèvres. Quelques semaines plus tard, entré en jeu contre le 1. FC Cologne, il avait marqué, avant de faire d’abord des gestes invitant au calme à la Cristiano Ronaldo, puis de poser les bras croisés à la manière de Kylian Mbappé devant la tribune des supporters adverses. En regagnant son camp, il avait ensuite pointé l’index en l’air vers le banc de touche avec un sourire, avant de tapoter une montre imaginaire à son poignet.

« Il a beaucoup de copains sur le banc, tous jeunes. Je crois qu’il parlait à ses copains. Ce sont tous de jeunes garçons, ils n’ont peut-être pas encore de montre, il faut qu’ils s’en achètent une. Je n’en sais rien », avait alors supposé Vincent Kompany en riant. Ses célébrations de buts ont aussi déjà provoqué des remous. Il y a quelques semaines, après avoir marqué contre le SV Elversberg, il s’était ainsi excusé d’être allé provoquer les supporters dans la tribune de l’équipe à domicile.

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La célébration de Lennart Karl contre l’Atlético de Madrid visait-elle Uli Hoeneß ?

Mardi soir à Madrid, cette nouvelle célébration remarquée s’inscrivait toutefois dans un contexte potentiellement sensible.

Car Karl aurait théoriquement pu viser, entre autres, le président d’honneur et figure tutélaire du Bayern, Uli Hoeneß. Ce dernier avait en effet contribué à lancer les récents débats publics autour du joueur de 18 ans en déclarant récemment à son sujet, dans un entretien accordé à Welt am Sonntag : « J’ai décidé d’avoir une conversation sérieuse avec lui. » Karl serait « encore loin d’être une superstar, les jeunes joueurs ont besoin d’humilité. Les comparaisons avec Olise ne lui font manifestement pas de bien, il y a encore un monde entre eux. [...] Les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas, par exemple, si c’est bon pour Lennart Karl qu’on se contente toujours de le prendre dans ses bras. »

De son côté, Bild a récemment rapporté qu’au sein du Bayern, Hoeneß ne serait pas le seul à être gêné par le « mode de vie glamour » de Karl, selon les termes du tabloïd. Alors que le joueur traversait ces dernières semaines un léger creux sportif, tout à fait normal à son jeune âge, les débats médiatiques autour de l’international allemand à quatre reprises ont récemment pris de l’ampleur.

Qu’a dit Michael Ballack sur la manière dont le Bayern Munich traite Lennart Karl ?

Son conseiller Michael Ballack a alors pris la défense de Karl à l’occasion du choc contre le Borussia Dortmund, le week-end dernier. Ce faisant, il a toutefois aussi contribué à entretenir les gros titres autour de son protégé. « Qu’Uli Hoeneß critique la manière dont Lennart se présente publiquement est légitime. Mais il est tout aussi clair qu’en faisant cela, il le désigne publiquement comme une cible », a déclaré Ballack à DAZN , s’en prenant aux dirigeants du Bayern pour leur traitement de Karl et attaquant également Max Eberl, membre du directoire chargé des sports. Que celui-ci « lui attribue maintenant un creux sportif, assorti de faux pas, alors que la courbe de ses performances est clairement repartie à la hausse, est incompréhensible du point de vue du timing et, sur le fond, mérite pour le moins d’être remis en question », a poursuivi Ballack.

Après le match contre le BVB, Eberl a logiquement été interrogé sur les propos de Ballack et s’est également montré irrité par la double casquette de l’homme de 50 ans : « Je ne sais pas s’il a dit cela en tant que consultant de DAZN ou en tant que conseiller du joueur », a répliqué Eberl avec ironie, avant de déclarer à Sky : « Honnêtement, je trouve difficile de mener maintenant une dispute par médias interposés. » À propos de la situation sportive de Karl, il a souligné : « Nous savions que sa progression pouvait aussi connaître un passage à vide. Et nous n’avons rien dit d’autre. On voit que cela repart à la hausse et qu’il est sur la bonne voie. La manière dont ce jeune homme met tout cela de côté m’impressionne. C’est ce que j’ai dit en tant que représentant du Bayern Munich. »

Après avoir manqué la Coupe du monde en raison d’une déchirure d’un faisceau musculaire à la cuisse, survenue peu avant le début du tournoi, Karl avait d’abord eu du mal à entrer dans sa saison. Mais lors des derniers matches, la forme du milieu offensif est clairement repartie à la hausse, son but important contre l’Atlético constituant pour l’instant le point culminant de ce regain.

Pourquoi la célébration de Lennart Karl agace Mats Hummels

Après la rencontre, au cours de laquelle Karl a été remplacé à la 68e minute, le champion du monde Mats Hummels s’est exprimé sur sa célébration et a souligné qu’elle l’agaçait passablement. « On la voit beaucoup trop souvent désormais », a estimé Hummels, consultant pour Prime Video, avant de faire part de son incompréhension : « Les critiques font partie du football. Si tu gagnes autant d’argent, c’est parce que tant de gens en parlent. »

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L’ancien international allemand regrette aussi que Karl donne ainsi un mauvais exemple aux jeunes joueurs. « Mon fils a huit ans et, lors des matches de ses équipes, je vois déjà des enfants faire cette célébration, parce qu’on la voit si souvent désormais », a expliqué Hummels. « J’interdis à mon fils de faire cette célébration. Mais pour le reste, quelle superbe réponse de Lennart Karl et du Bayern ! »

De son côté, le capitaine du Bayern Manuel Neuer, remis de sa blessure, a été catégorique : « Il n’y a rien à discuter, ni même à évoquer. » La mêlée de joueurs du Bayern après le but n’avait pas non plus de raison particulière : « Lenny est un élément très important de l’équipe. Il fait partie du groupe et c’est pourquoi nous sommes heureux avec lui. Nous lui souhaitons toujours de réussir le meilleur match possible et de réaliser de belles performances. Il l’a encore montré aujourd’hui. »

Konrad Laimer, auteur du but qui a fixé le score à 2-0 pour le champion d’Allemagne à la 74e minute, a déclaré de son côté à Prime Video au sujet de la célébration de Karl : « Je suis content pour le garçon. Il reste calme, travaille dur. Aujourd’hui, il a été récompensé, et c’était aussi un but de travailleur. Il revient défendre, récupère le ballon et finit par le mettre au fond d’une manière ou d’une autre. » Karl est jeune et doit « encore apprendre et franchir des étapes. Il est sur une excellente voie. Il a une grande carrière devant lui », a prédit l’Autrichien.

Pour célébrer son propre but, remarquable, Laimer s’est contenté d’écarter les bras. Karl devrait peut-être s’en inspirer s’il veut éviter les ennuis.