Lemar : "Maintenant, j'ai l'ADN de l'Atletico Madrid"

Après une longue traversée du désert, le champion du monde 2018 a enfin trouvé ses marques et un bon niveau chez les Colchoneros cette saison.

Thomas Lemar vit sa troisième saison dans la capitale espagnole et il voit enfin le bout du tunnel. Annoncé sur le départ l'hiver et l'été dernier, l'international français est finalement resté chez les Colchoneros et a passé un cap cette saison. Titulaire à onze reprises cette saison en , Thomas Lemar a marqué un but et délivré une passe décisive. Si ses statistiques ne sont pas ronflantes, il a progressé sur le plan défensif et s'est enfin adapté aux exigences imposées par Diego Simeone.

Dans une interview accordée à Football, Thomas Lemar est revenu sur les difficultés qu'il a connu depuis son arrivée à l'Atletico Madrid où il n'a pas réussi à être aussi étincelant qu'à l'AS : "Il y a eu un manque d'adaptation de ma part. Je le dis. J'ai mis beaucoup de temps à m'adapter au système et au style de jeu de l'Atlético. Maintenant que j'arrive à mieux comprendre et à mieux appréhender tout ça, ça va beaucoup mieux. Je sens que j'ai en moi cet ADN".

"J'ai en moi ce fait de devoir toujours être sur tous les ballons, d'être conquérant, d'avoir toujours envie de gagner, d'être tout le temps au pressing, d'être tout le temps dans les duels, de jouer vers l'avant. C'est ça l' . Et maintenant que j'ai compris et assimilé tout ça, je donne le maximum et ça ressort plutôt bien sur le terrain ces derniers mois. Je suis vraiment content", a ajouté l'international français.

"Ce replacement axial me permet d'être plus libre"

Thomas Lemar a fait le dos rond pour inverser la tendance : "Quand je finissais les entrainements, je rentrais, je bossais, je m'imposais des séances supplémentaires. Le confinement m'a permis de bien me remettre en forme. J'ai beaucoup travaillé sur mes points faibles. Je voulais vraiment rester concentré sur mon travail pour reprendre du temps de jeu, reprendre du plaisir, retrouver mon niveau et jouer pour l'Atlético. Ça ne dépendait que de moi. Je ne devais rejeter la faute sur personne. C'était moi qui étais sur le terrain".

"J'ai beaucoup échangé avec le coach. Il m'a demandé ce qu'on pouvait faire pour améliorer ma situation. Il m'a écouté, je l'ai écouté, je lui ai toujours dit que j'étais un joueur d'axe. Après, s'il me mettait à gauche, je donnais mon maximum, pas de problème. À droite, pareil. Mais j'étais plus à l'aise au milieu. J'ai voulu retrouver mon style, ma manière de jouer. Ce replacement axial me permet d'être plus libre, de retrouver mes phases de jeu, où je peux aller à gauche, à droite, garder le ballon, le toucher plus souvent, plutôt qu'une fois toutes les quinze minutes sur un côté", a expliqué l'ancien de l'AS Monaco.

Thomas Lemar a dévoilé ses objectifs pour les mois à venir : "L'équipe de France est très importante pour moi. J'avais l'habitude d'y aller. Ç'a m'a touché de ne plus y être, ça m'a touché de ne plus être à Clairefontaine avec mes coéquipiers. Mais ça m'a aussi beaucoup boosté. J'ai très envie d'y retourner, de me surpasser pour retrouver ce maillot et d'atteindre mon objectif qui est l'Euro. J'ai cet objectif dans un coin de ma tête. Quand ça n'allait pas, j'y pensais et ça me poussait à me dépasser encore plus. J'aime ce maillot bleu".