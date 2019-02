L'éloge d'Antoine Griezmann sur Frenkie de Jong : "Tu essaies de le presser mais tu n'y arrives pas"

L'attaquant de l'Atlético a fait l'éloge du milieu de terrain néerlandais, recruté cet hiver par le FC Barcelone.

L'adversaire le plus coriace, le meilleur coéquipier ou le meilleur joueur de tous les temps. Antoine Griezmann a eu l'occasion de répondre à toutes ces questions pour Oh my Goal. Le Français a ainsi choisi Diego Costa comme étant le meilleur coéquipier avec qui il ait joué : "Pour l'appui qu'il me donne sur le terrain, il me permet de jouer avec une plus grande liberté. Nous nous comprenons en un regard, c'est un guerrier et c'est contagieux, j'adore ça". Des paroles qu'appréciera "l'animal" de Lagarto.

Pour ce qui est de l'adversaire le plus coriace, le choix de Griezmann s'est porté sur Frenkie de Jong, talent révélé par l'Ajax et qui a signé cet hiver à Barcelone : "Il est très bon, tu essaies de le presser mais tu n'y arrives pas", a-t-il expliqué. L'attaquant des Bleus a notamment pu le constater lors de la double confrontation de sa sélection face aux Pays-Bas en Ligue des Nations, le milieu des Orange ayant pleinement contribué à battre et éliminer l'équipe de France.

Pour ce qui est des défenseurs, le meilleur qu'il ait rencontré reste l'ancien Merengue Pepe, contre qui il a eu l'occasion de disputer notamment plusieurs derbys de Madrid : "Je dirais Pepe parce qu'il est toujours sur toi. C'est très difficile de prendre le dessus sur lui".

Bien évidemment, le Colchonero a été amené à se positionner sur le meilleur joueur de tous les temps selon lui, sans parvenir à se décider. "Cela dépend de la période, mais je dirais [Lionel] Messi ou Cristiano [Ronaldo]. Je n'ai jamais vu jouer Maradona ou Pelé. C'est une question compliquée, chacun a son propre style." Avant d'ajouter "qu'il y avait aussi Zidane. Il a gagné une Coupe du Monde, alors que Messi et Cristiano ne l'ont pas fait", a-t-il dit de son compatriote.

Enfin pour ce qui est du joueur le plus habile, Griezmann a mis en avant deux de ses coéquipiers en sélection sans pour autant réussir à les départager. Il s'agit de deux très jeunes champions du monde en pleine ascension avec leurs clubs : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, respectivement joueurs du PSG et de Barcelone.