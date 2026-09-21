Lekjaa lance un défi : nous voulons la finale du Mondial, « que cela plaise ou non »

La controverse au sujet du lieu qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030 reste plus ouverte que jamais.

Alors que l'on pensait au départ que la rencontre décisive du Mondial se tiendrait presque à coup sûr en Espagne, le stade Santiago-Bernabéu étant considéré comme le favori et le stade Spotify Camp Nou comme une autre option, l'organisation de la finale au nouveau Grand Stade Hassan II au Maroc semble une éventualité de plus en plus probable.

Le journal Sport a publié les déclarations de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération marocaine, qui a dévoilé les intentions de son pays d'accueillir la grande finale.

Lekjaa a affirmé que le Grand Stade Hassan II aurait une capacité supérieure à celle du Spotify Camp Nou et du Santiago-Bernabéu pour recevoir les supporters, puisque le stade situé à Benslimane comptera des tribunes pouvant accueillir 115 000 spectateurs, alors que la capacité du stade de Barcelone s'élèvera à 105 000 spectateurs, tandis que le stade du Real Madrid peut accueillir environ 78 000 personnes.

Lors de déclarations faites à l'occasion d'un événement électoral du parti Authenticité et Modernité, quelques jours avant les élections législatives marocaines, Lekjaa a affirmé : « Nous mobiliserons toutes les institutions et tous les Marocains afin que le Maroc accueille la finale de la Coupe du monde 2030, que cela plaise ou non. »

Il y a une dizaine de jours, Lekjaa était déjà allé jusqu'à affirmer que Benslimane aurait l'honneur d'organiser la finale de la Coupe du monde 2030.

À cela s'ajoute un autre argument majeur en faveur de l'option marocaine pour accueillir la finale du Mondial : le stade sera prêt avant le Spotify Camp Nou, ce qui permettra de le tester en accueillant de grands événements.

La construction du Grand Stade Hassan II devrait d'ailleurs être entièrement achevée d'ici 2027, pour un coût estimé à plus de 450 millions d'euros.

Toutefois, il faudra vraisemblablement attendre l'an prochain, voire 2028, pour connaître la décision finale de la Fédération internationale de football, l'Espagne et le Maroc figurant parmi les pays candidats à l'organisation de la finale.

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