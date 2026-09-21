La polémique concernant le lieu qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030 reste plus ouverte que jamais.

Alors que l'on pensait au départ que le match décisif du Mondial se tiendrait, de manière quasi certaine, en Espagne, avec le stade Santiago Bernabéu comme candidat le plus sérieux et le stade Spotify Camp Nou comme autre option, l'organisation de la finale dans le nouveau Grand Stade Hassan II au Maroc apparaît désormais comme une hypothèse de plus en plus probable.

Le journal Sport a publié les déclarations de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération marocaine, qui a révélé les intentions de son pays d'accueillir la grande finale.

Lekjaa a affirmé que le Grand Stade Hassan II aura une capacité supérieure à celle du Spotify Camp Nou et du Santiago Bernabéu pour accueillir les supporters, puisque le stade situé à Benslimane comptera des tribunes pouvant recevoir 115 000 spectateurs, tandis que le stade de Barcelone aura une capacité de 105 000 spectateurs et que le stade du Real Madrid peut accueillir environ 78 000 personnes.

Lors de déclarations faites à l'occasion d'un événement électoral du Parti Authenticité et Modernité, quelques jours avant les élections législatives marocaines, Lekjaa a affirmé : « Nous mobiliserons toutes les institutions et tous les Marocains afin que le Maroc accueille la finale de la Coupe du monde 2030, que cela plaise ou non. »

Une dizaine de jours plus tôt, Lekjaa était déjà allé jusqu'à affirmer que Benslimane aurait l'honneur d'organiser la finale de la Coupe du monde 2030.

À cela s'ajoute un autre argument majeur en faveur de l'option marocaine pour accueillir la finale du Mondial : le stade sera prêt avant le Spotify Camp Nou, ce qui permettra de le tester en accueillant de grands événements.

La construction du Grand Stade Hassan II devrait en effet être entièrement achevée d'ici 2027, pour un coût estimé à plus de 450 millions d'euros.

Toutefois, il faudra probablement attendre l'année prochaine, voire 2028, pour connaître la décision finale de la Fédération internationale de football, l'Espagne et le Maroc figurant parmi les pays candidats à l'organisation de la finale.

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