« Lekjaa l'a dit, et l'affaire est close » : un défi marocain enflamme la bataille pour la finale du Mondial 2030

Le débat se poursuit concernant le stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030, alors que le dossier reste ouvert entre l'Espagne et le Maroc. Au départ, l'idée dominante était que la finale se disputerait au stade Santiago Bernabéu, le stade Spotify Camp Nou figurant parmi les options possibles.

Mais les dernières données indiquent une hausse des chances de voir la finale se dérouler au Grand Stade Hassan II, en cours de construction dans la ville marocaine de Benslimane, notamment en raison de la grande capacité d'accueil dont il bénéficiera une fois achevé.

Selon un rapport publié par le journal espagnol « Sport », Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, œuvre à renforcer le dossier de son pays en vue d'accueillir la finale, en s'appuyant sur les grandes capacités que devrait offrir le nouveau stade.

Le Grand Stade Hassan II devrait pouvoir accueillir près de 115 000 spectateurs, dépassant la capacité attendue du stade Spotify Camp Nou, qui approche les 105 000 spectateurs, ainsi que celle du stade Santiago Bernabéu, dont la capacité est d'environ 78 000 spectateurs.

Benslimane aura l'honneur d'accueillir la finale

Lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un événement électoral du Parti authenticité et modernité, quelques jours avant les élections législatives marocaines, Lekjaa a exprimé la volonté claire de son pays d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030.

Le président de la Fédération marocaine a déclaré : « Nous travaillerons avec toutes les institutions et tous les Marocains afin que le Maroc accueille la finale de la Coupe du monde 2030, quel que soit le nom de l'équipe qui disputera le match. N'en déplaise à ceux que cela dérange. »

Ces déclarations font suite à des propos tenus précédemment par Lekjaa il y a une dizaine de jours, lorsqu'il avait affirmé que la province de Benslimane « aura l'honneur d'organiser la finale de la Coupe du monde 2030 », insistant sur la nécessité de développer la région et de se préparer pour cet événement mondial.

Lekjaa avait déclaré, dans ses précédents propos, que les responsables aspirant à participer au prochain gouvernement sont appelés à œuvrer au développement de la province de Benslimane, en raison de son lien avec le projet du nouveau stade, qui devrait être l'un des plus grands stades au monde.

La disponibilité du stade pourrait renforcer les chances du Maroc

L'avantage du stade marocain, selon la thèse marocaine, ne se limite pas à sa capacité d'accueil, car sa date d'achèvement pourrait lui offrir une chance supplémentaire de décrocher l'honneur d'accueillir la finale.

Les estimations indiquent que le Grand Stade Hassan II sera entièrement prêt d'ici 2027, pour un coût dépassant les 450 millions d'euros, ce qui permettra de le tester et d'y accueillir de grands événements sportifs avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2030.

Le facteur de la disponibilité pourrait constituer un point important dans la course à l'accueil de la finale, notamment avec la poursuite des travaux de réaménagement du stade Spotify Camp Nou, que le président du Barça, Joan Laporta, espère voir accueillir le match décisif du Mondial.

La décision finale revient à la FIFA

Malgré les déclarations marocaines pleines de confiance, la décision finale concernant le stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030 n'est pas encore tranchée. La Fédération internationale de football devrait attendre l'année prochaine, voire 2028, pour annoncer son choix.