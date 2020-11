Leipzig-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG affronte Leipzig mercredi en Ligue des champions. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur ce match !

Les matches s'enchaînent pour le PSG. Après avoir battu Nantes en L1 samedi (3-0), le champion de en titre retrouve la ce mercredi pour son troisième match de groupe. Un rendez-vous important face à Leipzig qu'il avait éliminé en demi-finale lors du Final 8.

C'est donc un gros morceau qui arrive pour Paris même si les Allemands, 3es de , restent sur deux mauvais résultats. Le premier en C1 face à (défaite 5-0 !), et le second le week-end dernier en championnat contre Mönchengladbach (défaite 1-0).

Un match qui sera peut-être décisif au final

La valise encaissée par Leipzig à Old Trafford fait les affaires du PSG qui en a profité pour prendre la deuxième place de la poule H à la différence de buts. Mais les confrontations directes pourraient bien arbitrer le duel entre Leipzig et le PSG à l'arrivée. Il ne faudra donc pas se louper mercredi soir afin de rester en bonne place pour la qualification, et si possible ne pas laisser filer Manchester United en tête du classement.

Pour y parvenir, le club de la capitale sera encore privé de nombreux éléments. Mauro Icardi (genou), Marco Verratti (quadriceps), Julian Draxler (ischio-jambiers), Juan Bernat (genou) et Neymar (adducteurs) sont tous à l'infirmerie. Le Brésilien ne pourra rejouer avec le PSG qu'après la trêve internationale.

Match Leipzig-PSG Date Mercredi 4 novembre 2020 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match Leipzig-PSG est diffusé sur les chaînes RMC Sport 1 et Téléfoot.

Chaîne TV Streaming RMC Sport 1 et Téléfoot la chaîne RMC Sport et Téléfoot

Le groupe parisien et la compo probable

La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Kehrer (ou Danilo P.), Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos (c), Herrera, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé (ou Sarabia)