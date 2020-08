Leipzig-PSG, Ander Herrera : "Il n'y a pas de pression, c'est un rêve d'être ici"

Le milieu de terrain du PSG était en conférence de presse avec Thomas Tuchel ce lundi midi, à la veille du grand rendez-vous contre Leipzig.

Ander Herrera était déjà face aux journalistes dimanche. Il a remis cela ce lundi midi, à la veille d'affronter Leipzig en demi-finale de , mardi (21 heures). L'Espagnol accompagnait le coach Thomas Tuchel en conférence de presse.

Interrogé à distance en raison des gestes barrières adoptés face au Covid-19, le milieu de terrain a rappelé qu'il est à Lisbonne pour réaliser "un rêve". Il a également soutenu Sergio Rico, qui sera le gardien titulaire face aux Allemands en l'absence de Keylor Navas.

Pas de pression avant Leipzig

Ander Herrera : C'est un rêve d'être ici et de jouer un match comme cela. Je ne veux pas parler de pression. On a gagné quatre titres nationaux, c'est une saison fantastique. Le club a la possibilité de jouer une demi-finale pour la première fois depuis 25 ans. On est prêts pour ça, mais on ne peut pas parler de pression ou d'obligation. Sinon, tous les ans, ce serait le cas pour 10-12 équipes qui ne parviennent pas à gagner la Ligue des champions.

Les dangers de Leipzig

Cette équipe de Leipzig attaque avec beaucoup de joueurs. On l'a vu contre l' . Ils attaquent avec 6-7 joueurs. C'est dangereux pour nous, mais pour eux aussi. On a beaucoup de vitesse devant. Nos attaquants vont très vite. Ils sont très bons en contre-attaque. On devra être attentifs car ils vont jouer libérés, mais on connaît nos qualités.

Sergio Rico

Tout le groupe est derrière lui. Sergio a gagné deux fois l'Europa League avec Séville. Je pense qu'il n'y a pas de débat avec lui. Il est prêt à aider l'équipe demain.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.