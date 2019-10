Leipzig-OL - Lyon, "un grand club européen" pour Ibrahima Konaté

Adversaire de l'OL en Ligue des Champions ce mercredi soir, le jeune défenseur français Ibrahima Konaté a beaucoup de respect pour le club rhodanien.

Prochain adversaire de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions mercredi soir, le n'est autre que le dauphin du en . Restant sur une défaite en championnat face à (1-3), le club entraîné par Julian Nagelsmann n'en reste pas moins très solide devant ses supporters, et aura à coeur de rétablir certaines vérités face à une formation lyonnaise plongée dans la crise depuis sa défaite à domicile face au FC Nantes (0-1).

D'autant que dans ses rangs, le RB Leipzig compte certains joueurs de nationalité française et qui auront donc à coeur de briller face à un club tricolore, parmi lesquels le milieu de terrain Christopher Nkunku ou encore les défenseurs Dario Upamecano et Ibrahima Konaté. Le dernier cité était justement présent en conférence de presse d'avant-match ce mardi, et il connaît parfaitement son prochain adversaire, dont il se méfie forcément.

"C’est un grand club européen, avec un bel effectif"

"On a une équipe jeune. On prend du plaisir à évoluer ensemble. Les gens le sentent et je pense qu’ils prennent également du plaisir à nous voir jouer. Je suis Français donc je suis la . L’OL a un peu de mal en ce début de saison mais cela peut arriver à n’importe qui. C’est un grand club européen, avec un bel effectif. Cette équipe peut faire mal à beaucoup de clubs en Europe. Si j’avais vu une faiblesse à l’OL, je ne vous l’aurais pas dit (rires)" , a d'abord déclaré le joueur passé par le FC Sochaux.

Prudent, Ibrahima Konaté a aussi conscience de la qualité de son équipe, lui qui se dit heureux en , une destination parfaite pour s'épanouir en tant que jeune joueur. "On devra faire attention, ils ont plein de joueurs de qualité. Ces deux dernières saisons nous ont permis d’apprendre à jouer tous les trois jours. On a pris en maturité et on a appris aussi à mieux jouer ensemble. Je vois que la attire de plus en plus les jeunes. C’est un rêve pour nous d’évoluer dans de tels stades et c’est ce que propose l’Allemagne. On a l’opportunité d’affronter de grandes équipes et de progresser rapidement. Et ici, la chance est donnée aux jeunes de s’exprimer".