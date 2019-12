Leipzig, Nagelsmann : "Pas question de lâcher ce match"

L'entraîneur allemand ne compte pas prendre le match face à l'OL à la légère même si son équipe est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale.

Seule équipe qualifiée de ce groupe, Leipzig peut se présenter sereinement à ce mardi soir. Mais le club allemand peut encore terminer deuxième en cas de défaite en terre rhodanienne. En conférence de presse, Julian Nagelsmann a assuré que son équipe jouera à fond cette dernière rencontre de . Bien qu'étant déjà qualifié, l'entraîneur allemand veut assurer la première place du groupe et pour cela ses hommes ne doivent pas concéder une défaite au Parc OL.

"Je vais vous décevoir, on ne va pas prendre ce match à la légère, on veut terminer premiers du groupe. Ce match aura un enjeu sur les huitièmes de finale, donc il y a un enjeu pour le club pour savoir si on jouera le match retour à domicile ou non. C’est important aussi pour le coefficient UEFA de l’ . Il y a plein de raisons. Je n’ai pas dit à mes garçons de lâcher un match, et ils ne le font jamais. En plus, on a perdu le match aller, nous n’oublions pas mais nous avons progressé. Et nous voulons battre une fois chaque équipe du groupe. C’est ce que nous voudrons faire", a expliqué Julian Nagelsmann.

"Tous les ingrédients pour remporter la victoire"

L'article continue ci-dessous

"Mon équipe joue un style de football émotionnel, excitant et passionnant à regarder. Nous allons entrer dans le match avec une mentalité offensive parce que nous voulons gagner. La volonté de gagner est profondément ancrée chez mes joueurs. Nous avons certainement tous les ingrédients pour remporter la victoire. Pour nous, le match consiste à obtenir les trois points et à terminer les phases de groupes avec succès", a ajouté l'entraîneur allemand.

Le technicien du s'attend quasiment à la même équipe qu'à l'aller malgré l'arrivée de Rudi Garcia : "Je ne m’attends pas à de grosses différences. Les joueurs sont les mêmes. Peut-être qu’ils ont gagné plus de stabilité et qu’ils seront plus compacts et plus costauds qu’au match aller. Mais pour moi, ce ne sera pas vraiment différent. Le stade de Lyon ? Je me rappelle d’une ambiance très chaude. Mais on avait réussi, même à 10 contre 11, à égaliser et faire taire le stade. Cela ne nous fait donc pas peur car nous sommes habitués, en , aux stades pleins et aux ambiances chaudes".

Premier du groupe G avec dix points, le RB Leipzig compte trois points d'avance sur le Zenith Saint-Petersbourg et l'Olympique Lyonnais à l'aube de cette dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Si un match nul suffit aux Allemands pour terminer en tête de la poule, les Lyonnais doivent absolument l'emporter pour voir les huitièmes de finale de la compétition. Comme l'a dit Julian Nagelsmann, ce match aura de l'enjeu.