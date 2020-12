Leipzig - Julian Nagelsmann : "Mes gars sont des machines"

L'entraîneur de Leipzig était un homme comblé, après la qualification obtenue au bout du suspense par ses joueurs, mardi soir, contre Manchester.

Troisième du groupe H avec 9 points au compteur, soit autant que et le , le , troisième, devait absolument s'imposer mardi soir face aux Anglais pour se qualifier. Face aux Red Devils, les Allemands s'étaient pourtant lourdement inclinés à l'aller (5-0). Humiliés.

Oui mais voilà, cette débâcle sur la pelouse d'Old Trafford n'était pas forcément représentative de l'écart de niveau qui sépare les deux formations. La preuve en est, Leipzig a réalisé l'exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale en venant à bout des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer au terme d'un rencontre riche en buts (3-2).

"Les dernières minutes ont été très intenses"

Rapidement devant au score, les Allemands, portés par un but précoce de leur latéral gauche Angelino, ont d'abord écrasé Manchester United. Dépassés, les visiteurs ont progressivement vu leurs chances de qualification se réduire, au rythme des buts marqués par les locaux. Jusqu'à être menés par trois buts d'écart.

Si les Red Devils sont parvenus à revenir dans la rencontre grâce à deux buts trop tardifs, se sont bien les hommes de Julian Nagelsmann qui se sont imposés et qui poursuivent leur aventure en Ligue des Champions. Une satisfaction énorme pour leur entraîneur. "Les dernières minutes ont été très intenses. Mais, dans l'ensemble, nous avons fait un bon match. Le penalty contre nous (1-3, 80e), nous ne devons pas le concéder, nous devons mieux défendre mais, pour moi, ce n'est pas un penalty, c'est un duel normal", a-t-il confié.



"Mais ça n'a plus d'importance, nous sommes qualifiés, les gars se sont battus. Mes gars sont des machines, ils l'ont montré une nouvelle fois aujourd'hui", a ensuite ajouté l'entraîneur du RB Leipzig. Présents dans le dernier carré à Lisbonne lors du Final Four, les partenaires de Dayot Upamecano prouvent une nouvelle fois leur valeur.