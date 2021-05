L’Eintracht Francfort a fait de Raul sa priorité

Entraîneur de la réserve du Real Madrid, Raul a entamé des discussions avec l’Eintracht Francfort en vue de la saison prochaine.

De retour au Real Madrid pour passer ses diplômes d’entraîneur, Raul a pour le moment marqué les esprits chez les jeunes madrilènes au point d’attirer l’attention de l’Eintracht Francfort qui veut en faire son entraîneur la saison prochaine, a appris Goal.

Il est d’ailleurs entendu que l'ancien attaquant international espagnol, qui a passé du temps en Allemagne avec Schalke vers la fin de sa carrière de joueur, se prépare pour un retour en Bundesliga cet été.

Des pourparlers initiaux entre l'Eintracht et Raul ont eu lieu, mais d'autres réunions ont été suspendues jusqu'à la fin de la saison, les deux parties ayant des objectifs à remplir dans les dernières semaines de cette saison.

L’ancien joueur de 43 ans a obtenu le statut d'icône avec le Real en tant qu’attaquant et capitaine. Sorti de la Castilla, il a disputé 741 matches avec le club madrilène avec lequel il a inscrit 323 buts. Icône du Real, Raul l’est également avec la sélection espagnole avec qui il a trouvé le chemin des filets à 44 reprises en 102 sélections.

Ayant connu le succès de l'UEFA Youth League après avoir initialement pris ses fonctions au sein de l'académie à Santiago Bernabeu, Raul est maintenant en train d'essayer de faire passer le Castilla en deuxième division espagnole.

Des prestations qui ont attiré l’oeil de certains clubs européens. Goal a découvert que l'Eintracht surveillait les progrès de Raul comme coach depuis plus d'un an.

Il a été dit qu'une promotion pourrait être donnée à Raul si Zinedine Zidane quittait son rôle d’entraîneur du Real Madrid.

Le Français, qui est considéré comme de plus en plus fatigué du stress à Madrid, est lié jusqu'en 2022 avec la Casa Blanca et pourrait décider de mettre un terme prématuré à son contrat ce qui laisserait la porte ouverte à des candidats comme Raul.

Néanmoins, l’Eintracht pense avoir trouvé le candidat idéal pour remplir la mission et le projet voulu par le club allemand dans les années à venir.

Les dirigeants de l’Eintracht accordent d’ailleurs beaucoup d'importance à l'expérience passée de Raul à Schalke, l'Espagnol étant déjà bien familiarisé avec les exigences du football allemand et la culture à laquelle il s’adapterait très rapidement.