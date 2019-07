Leicester - Youri Tielemans veut "réussir quelque chose de spécial"

Prêté à Leicester par l'AS Monaco la saison dernière, le Belge de 22 ans s'est engagé définitivement en faveur des Foxes, ce lundi.

"J'ai été agréablement surpris des offres qui sont parvenues auprès de mon entourage. Plusieurs très grands clubs se sont renseignés. Leicester est aussi un grand club à mes yeux, un club familial, avec de l'ambition. Je n'écarte aucune possibilité", avait expliqué l'international belge Youri Tielemans au début du mois, alors qui participait justement à un rassemblent avec les Diables Rouges, quelques jours seulement après six mois aboutis à Leicester.

Ce lundi, force est de constater que les grands clubs en question ne sont pas parvenus à enrôler le désormais ex-joueur de l'AS , puisque Youri Tielemans s'est officiellement engagé en faveur des Foxes, pour une somme avoisinant les 45 millions d'euros selon certaines sources.

"C’est tellement un bon sentiment de signer pour ce club"

Si le joueur qui avait été recruté à , en , ne devrait pas laisser un souvenir impérissable sur le Rocher, il avait été autrement plus performant chez les pensionnaires de . C'est donc une réelle satisfaction pour lui que d'y prolonger l'aventure.

Welcome back, Youri! 🦊 — (@LCFC) 8 juillet 2019​

"C’est tellement un bon sentiment de signer pour ce club. Depuis que je suis arrivé en prêt la saison dernière, tous les joueurs, le staff et les fans ont été fantastiques avec moi, alors je suis ravi d’être devenu un joueur de Leicester de manière définitive. Je pense que nous avons le talent dans l’équipe pour réussir quelque chose de spécial, et c’est excitant d’en faire partie. Je suis impatient de démarrer à nouveau avec le club et je ferai tout mon possible pour aider mes partenaires", a déclaré le milieu de terrain de 22 ans, sur le site officiel des Foxes.