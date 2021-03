Leicester - Wesley Fofana ne regrette pas son choix

Ayant quitté l'ASSE pour rejoindre Leicester City l'été dernier, le défenseur central français se plaît en Premier League, où il impressionne.

Pur produit du centre de formation de l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana, 20 ans seulement, a déjà tout d'un futur grand. Déjà largement au-dessus de la mêlée dans le Forez, le défenseur central français impressionne Outre-Manche, sous les couleurs de Leicester, qu'il a rejoint l'été dernier contre la coquette somme de 40 millions d'euros.

NXGN - Greenwood, Rodrygo, Saka et les meilleures pépites de 2020

Solide dans les duels, impérial dans les airs et toujours concentré, le natif de Marseille a des qualités qui ne laissent pas indifférent Brendan Rodgers, lequel n'a pas hésité à faire de lui un titulaire indiscutable cette saison, aussi bien en Premier League qu'en Ligue Europa. Si son ascension est évidente, son départ a beaucoup fait parler à l'ASSE.

Wesley Fofana a en effet vécu une fin d'aventure compliquée chez les Verts, qui ont longtemps refusé de céder leur meilleur élément à quelques jours de la fin du mercato hivernal. Finalement, le défenseur central a obtenu gain de cause et s'est envolé pour l'Angleterre. Actuel 3ème de Premier League, il ne regrette pas son choix.

L'article continue ci-dessous

"Des choses ont été dites, mais je n'ai pas laissé cela m'affecter"

"Quand Leicester est venu me chercher, ils m'ont présenté leur projet et j'étais sûr à 100% que c'était là que je voulais aller. Saint-Etienne n'était pas d'accord avec moi. Je voulais partir, ils ont dit non. L'entraîneur ne voulait pas non plus que je parte. Certains supporters m'en voulaient", a expliqué Wesley Fofana dans les colonnes du Telegraph.

"C'était vraiment difficile pour ma famille. Des choses ont été dites, mais je n'ai pas laissé cela m'affecter. J'ai construit un mur autour de moi et je savais que je prenais la bonne décision. Ils voulaient ce qu'il y avait de mieux pour leur équipe, je peux le comprendre", a ensuite ajouté le Français, aujourd'hui international espoirs.



ASSE, Wesley Fofana : "Je serais fou de dire non à Leicester"

Pour rappel, Wesley Fofana avait annoncé son désir de s'en aller dans les colonnes de L'Equipe via une interview qui, encore aujourd'hui, fait grincer quelques dents dans le Forez. "Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. Les aspects sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui", avait-il avancé.