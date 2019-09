Leicester, Vardy : "Je ne sais pas si ça avait fait rire Puel"

L'attaquant de Leicester a révélé plusieurs anecdotes sur sa carrière et notamment une incluant l'ancien entraîneur français des Foxes.

Champion d' avec Leicester, Jamie Vardy a tout connu avec son club. L'attaquant anglais est une personnalité du football britannique et a déjà révélé à de plusieurs reprises des anecdotes sur sa vie et sa carrière qui ont fait beaucoup rire et parler. Jamie Vardy a évolué sous les ordres de Claude Puel chez les Foxes et dans un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien international anglais a révélé une histoire concernant l'entraîneur français et lui.

"Ah, je vois à quoi vous faites référence. (Il se marre.) En janvier dernier, l'ambiance générale au club était un peu triste car on enchaînait les mauvais résultats. Alors je me suis dit que j'allais alléger l'atmosphère en participant à un entraînement déguisé en Spider-Man. Pourquoi Spider-Man ? Ben mes chaussures d'entraînement sont bleue et rouge, et je voulais que tout soit raccord. En fait, comme je crevais de chaud, j'ai enlevé le costume après l'échauffement, mais ça a bien fait marrer toute l'équipe, donc mon objectif était atteint. Ce jour-là, je me suis aussi planqué derrière un buisson pour surgir en Spider-Man et faire peur au staff (alors dirigé par Claude Puel). Je ne sais pas si ça avait fait rire Claude...", a expliqué l'international anglais.

"Kanté voulait venir à l'entraînement en courant"

Il est revenu sur ses relations avec le Français : "On s'entendait bien, mais j'avais l'impression que le rythme de ses entraînements était trop lent, au point que c'était compliqué pour nous d'être rapides et agressifs en match. Tous les gens qui font du sport savent que si tu t'entraînes d'une certaine manière, tu ne pourras pas changer radicalement ta façon d'être en compétition... C'était comme si on préparait un marathon et que, le jour du match, on nous demandait de courir un 100 m. On avait beau donner le meilleur de nous-mêmes, ça ne marchait pas, et c'était frustrant".

Jamie Vardy a également révélé une anecdote sur N'Golo Kanté : "Quel plaisir c'était de jouer au côté de N'Golo Kanté ! C'est un type adorable doublé d'un fantastique footballeur : quand on perdait le ballon, quelle que soit la partie du terrain, hop, il apparaissait et nous le redonnait. À l'entraînement, il était tellement facile que je suis presque certain qu'il perdait parfois volontairement la balle juste pour le plaisir de la récupérer derrière... Un jour, il nous a dit qu'il envisageait sérieusement de venir à l'entraînement en courant, histoire de se rajouter une petite séance de footing. Sur le coup, on a tous un peu flippé et on l'a convaincu d'y renoncer.

"Du coup, à chaque fois qu'on le voyait débarquer au centre d'entraînement avec sa Mini Cooper, on était rassuré. Le mois dernier, après notre match à Stamford Bridge. il est venu nous saluer dans le vestiaire. Le premier truc que je lui ai demandé, c'était : "Tu roules toujours en Mini Cooper, mec ?" Il m'a répondu qu'il avait renvoyé en le modèle qu'il avait à Leicester mais qu'il avait acheté depuis une nouvelle Mini Cooper !", a conclu l'Anglais.