Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le Leicester City met fin à son partenariat avec BC Game après la nomination de la star du porno russe Eva Elfie comme ambassadrice de la marque. La décision, prise après les protestations des supporters, entraîne le retrait immédiat du logo des maillots de l'équipe anglaise, actuellement en League One, la troisième division. Le partenariat avait débuté lors de la saison 2024-2025. Il a surtout été contesté par le groupe de supporters The Foxes Trust, qui a fait pression sur le club en demandant des éclaircissements sur l'opportunité de maintenir cette relation commerciale.

Dans un communiqué, les deux parties ont annoncé la résiliation de l'accord d'un commun accord, expliquant avoir constaté « des priorités commerciales différentes pour l'avenir ». Leicester a également prévu de rembourser intégralement les supporters qui ont acheté des maillots officiels portant la marque BC Game au cours des 28 derniers jours, à compter du 21 octobre.