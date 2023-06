Leicester relégué, nouvel exploit de Claudio Ranieri

Après avoir mené Leicester au titre en Premier League, Claudio Ranieri a réalisé un nouvel exploit l'année même où les Foxes sont relégués.

C'est sans doute le plus grand exploit du 21ème siècle. Après une saison 2014-2015 compliquée où le club obtient son maintien en fin de saison, Claudio Ranieri débarque à Leicester avec une nouvelle mission maintien en vue. Mais rien ne va se passer comme prévu. Le tacticien italien va complètement transfigurer cette équipe morose et révéler de nombreux joueurs tels que Jamie Vardy, Ngolo Kanté, Riyad Mahrez ou Kasper Schmeichel. À la surprise générale, les Foxes décrochent leur premier titre de Premier League. 7 ans plus tard, Ranieri vient de réaliser un nouvel exploit en offrant la promotion en Serie A à Cagliari dans les arrêts de jeu, l'année même où son ancien club est relégué en Championship.

Leicester et Ranieri, la courbe inversée

Le succès assourdissant de Leicester en 2016 s'est montré tout aussi bref que subit. Le club est rapidement rentré dans le rang, naviguant entre le ventre mou de Premier League et la lutte pour le maintien, tandis que Claudio Ranieri a enchaîne les échecs dans ses nouveaux postes. En bref, personne n'a su surfer sur les succès, si ce n'est certains joueurs. Limogé par Watford après moins de 15 rencontres la saison dernière, l'entraîneur italien avait finalement retrouvé un banc juste avant la Coupe du monde au Qatar, appelé à la rescousse par son ancien club de Cagliari. Et le succès est revenu.

À 71 ans, le tacticien retrouvait le club avec lequel il avait enchaîné deux promotions consécutives de la Serie C à la Serie A à la fin des années '80. Dans le ventre mou à son arrivée, Cagliari a finalement décroché les barrages en atteignant la cinquième place du classement en fin de saison. Une réussite déjà, mais ce n'était pas suffisant. En finale aller des play-off d'accession à la Serie A, les Sardes avaient été contraints au nul lors de la réception de Bari. Ce dimanche, les Rossoblù se sont imposés lors du retour grâce à un but inscrit à la 90e+4.

En pleurs lors de la délivrance du coup de sifflet final, Claudio Ranieri connaît donc sa troisième promotion avec Cagliari en réussissant l'exploit de relancer son ex pourtant mal embarqué à son arrivée il y a quelques mois. Un nouvel exploit aux contours de paradoxe puisqu'il prend place l'année même où Leicester, autre terre d'exploit pour l'Italien, bascule en Championship quelques années seulement après leur titre. Victorieux à Cagliari, Ranieri devrait rester au club pour tenter désormais de le maintenir en Serie A.