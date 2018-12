Leicester : Claude Puel aux anges après les succès contre Chelsea et Manchester City

Claude Puel n'a pas caché sa satisfaction au vu de l'excellente forme de son équipe, qui a fait tomber Chelsea puis Manchester City.

Adepte d'un football de possession, Claude Puel a vu son équipe de Leicester faire tomber des maîtres en la matière puisque les Foxes se sont imposés contre le Chelsea de Sarri (1-0) puis contre le Manchester City de Guardiola (2-1).

Dans cette bonne période, le technicien français ne cache pas sa satisfaction, surtout au vu de la manière affichée. "Oui, c’était un bon Boxing Day. J’apprécie beaucoup ce match contre City, et j’ai aussi beaucoup apprécié le précédent contre Chelsea", a-t-il expliqué dans des propos accordés à RMC. "J’ai aimé notre qualité de jeu. On sait que lorsqu’on joue Manchester City ou Chelsea, c’est difficile d’avoir la balle. C’est donc important d’avoir une mentalité basée sur la patience".

Claude Puel a également évoqué les différentes rumeurs sur son avenir. "Je ne peux pas contrôler ce qui se dit autour de moi. Si nous avions perdu deux matchs, je dirais la même chose. Je ne sais pas pourquoi il y a ces rumeurs mais ce n’est pas un sujet qui me préoccupe. Le plus important pour moi, c’est de conserver ma concentration et de rester focalisé sur mon équipe pour essayer de progresser", a-t-il conclu.

Leicester occupe actuellement la 7ème place de Premier League.