Leicester City se dirige vers une nouvelle relégation, qui serait la deuxième de suite

Leicester City se trouve au bord de la relégation en League One. Champion d’Angleterre en 2016, le club a de nouveau perdu samedi, contrairement à son rival West Bromwich Albion, vainqueur de son match. À trois journées de la fin, les Foxes doivent absolument récolter au moins huit points pour espérer se maintenir.

L’an passé, les Foxes avaient terminé à la 18e place de Premier League, synonyme de relégation en Championship. Depuis, le club n’a cessé de s’enfoncer.

Les Foxes avaient pourtant bien entamé la saison, avec une seule défaite lors des neuf premières journées.

Le point d’orgue de cette crise s’est situé entre mi-janvier et début mars : sur dix matchs de championnat, les Foxes n’ont pas connu la victoire (quatre nuls, six défaites).

La victoire du 10 mars contre Bristol City n’a été qu’un sursaut, suivie d’une nouvelle série de six matchs sans succès. Samedi, les Foxes ont ainsi chuté 1-0 à Portsmouth, battus après l’heure de jeu par l’ancien joueur du FC Den Bosch Ibane Bowat. Dans le même temps, West Brom a surpris en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Preston North End.

Pour couronner le tout, six points ont été retranchés en février pour non-respect des Profit and Sustainability Rules (PSR) : la Premier League autorise un maximum de 122 millions d’euros de pertes sur trois ans, seuil que Leicester a dépassé lors de l’exercice 2023-2024. Entre 2022 et 2024, les Foxes ont accumulé environ 24 millions d’euros de pertes supplémentaires.

Il reste trois journées à disputer : contre Hull City, Millwall et les Blackburn Rovers. Mathématiquement, Leicester, 23e au classement, peut encore terminer 21e et thus se maintenir. Pour y parvenir, toutefois, tous les scénarios doivent lui être favorables.