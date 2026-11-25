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Le propriétaire de Leicester City, Khun Aiyawatt « Top » Srivaddhanaprabha, a retiré le club de la vente après l’échec des démarches visant à trouver de nouveaux investisseurs ou à changer de propriétaire. Leicester avait été mis en vente cet été après deux relégations consécutives qui l’ont conduit en League One. Le directeur général Kevin Davies quittera également son poste le mois prochain.

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Khun Top met fin au processus de vente

Khun Top a confirmé sa décision dans une lettre ouverte aux supporters de Leicester City publiée sur le site du club. Il y révèle qu’un « processus structuré » visant à trouver des investisseurs s’est achevé sans accord. « Nous avons récemment engagé un processus structuré pour déterminer si un nouvel investissement ou un changement de propriétaire pouvait réellement être la bonne solution pour le club », a-t-il écrit.

Il a poursuivi : « Ces discussions n’ont pas abouti à un accord et j’ai décidé de clore ce processus afin que nous puissions nous recentrer sur le travail nécessaire pour faire avancer le club. »

Aucun acheteur à plus de 200 millions de livres sterling

Une brochure de vente préparée par Citigroup fixait le prix demandé pour le club à plus de 200 millions de livres sterling, selon BBC Sport. Leicester, qui avait été mis en vente après sa descente en troisième division, n’avait jamais reconnu publiquement cette démarche.

La famille de Khun Top possède Leicester par l’intermédiaire de King Power depuis 2010. « Pour ma famille et moi, Leicester City occupe une place importante dans nos vies depuis de nombreuses années. Nous avons vécu ensemble des moments extraordinaires, mais aussi des moments très difficiles, et nous ressentons un lien profond avec la ville et ses habitants », a-t-il déclaré.

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Davies va quitter son poste

La lettre confirme également que le directeur général Kevin Davies quittera son poste au début du mois prochain, moins d’un an après sa promotion à ce poste en mars, à la suite d’un remaniement de la direction. Kamonthip Netthanomsak, à la direction générale, pilotera les activités du club avec l’équipe dirigeante actuelle jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général.

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Khun Top a ajouté : « La situation financière du club reste solide grâce au soutien de King Power, qui se poursuivra parallèlement au travail nécessaire pour placer Leicester City sur des bases plus durables. »

Place à la reconstruction en League One

Champion de Premier League en 2016, Leicester, également sanctionné d’un retrait de points la saison dernière pour avoir enfreint les règles en matière de dépenses, doit désormais se reconstruire sous l’égide de ses propriétaires actuels.

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