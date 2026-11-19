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Leicester City a rompu avec effet immédiat son partenariat avec BC Game, sponsor figurant sur le devant de son maillot, après la nomination de la star russe du porno Eva Elfie comme ambassadrice de la marque de cryptomonnaies. Le club de League One a confirmé mercredi la résiliation d’un commun accord du contrat, après les vives réactions des supporters à la campagne promotionnelle controversée de l’entreprise.

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Une vidéo précipite la fin du partenariat

Leicester a mis fin à son accord commercial avec BC Game après que la plateforme de jeux basée à Curaçao a présenté Elfie le 3 novembre. L’opérateur en ligne dépourvu de licence était partenaire de Leicester depuis 2024, même après avoir perdu sa licence d’exploitation au Royaume-Uni en décembre de la même année. L’indignation a rapidement grandi après la diffusion par l’entreprise d’une vidéo pleine de sous-entendus mettant en scène Elfie et un livreur, qui a dépassé les six millions de vues sur X.

Les supporters pourront se faire rembourser leurs maillots

La vidéo devenue virale montrait Elfie acceptant son contrat, accompagnée de cette légende : « Bienvenue chez BC Game, Eva Elfie ! Que la fête commence. »

Les critiques ont rapidement afflué, aussi bien de la part des supporters de Leicester que du public de BC Game dans l’e-sport, poussant le club à mettre fin à l’accord et à rembourser les supporters ayant récemment acheté des répliques de maillot.

Un communiqué du club publié mercredi indique : « Leicester City Football Club et BC GAME ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur partenariat commercial avec effet immédiat.

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« Cette décision fait suite à des discussions constructives entre les deux parties ces derniers jours, au cours desquelles nous avons constaté que nos priorités commerciales divergeaient pour l’avenir.

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« Nous tenons à remercier BC GAME pour son soutien tout au long de ses deux ans et demi d’association avec Leicester City, ainsi que pour son approche constructive dans la conclusion de cet accord.

« Les supporters ayant acheté une réplique de maillot portant la marque BC GAME auprès des points de vente officiels du LCFC au cours des 28 derniers jours (depuis le 21 octobre 2026) peuvent la retourner pour obtenir un remboursement intégral ou un échange (sous réserve de disponibilité) d’ici le mercredi 2 décembre. Une preuve d’achat sera exigée.

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« Cette politique de retour élargie inclut les maillots portés ou personnalisés, qui ne seraient normalement pas admissibles au titre de notre politique de retour habituelle.

« Les retours peuvent être effectués en personne au Foxes Fanstore, au King Power Stadium, ou par voie postale. Si les supporters retournent leurs articles par envoi standard Royal Mail, les frais de retour seront remboursés par le club au moyen du mode de paiement utilisé lors de l’achat initial. »

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Le Foxes Trust dénonce l’accord avec une société de paris

La décision de Leicester fait suite à de nouvelles pressions du Foxes Trust, opposé de longue date à l’association du club avec une société de paris sans licence. Si le club était resté en Premier League il y a deux saisons, ce partenariat aurait déjà été interdit par les règles de l’élite .

Réagissant à l’annonce concernant Elfie au début du mois, l’association de supporters a déclaré : « La plupart des supporters de Leicester City connaissent désormais la consternation et le mécontentement du Trust face à la présence de BC Game sur le devant de notre maillot.

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« BC Game vient d’annoncer un nouveau partenariat avec Eva Elfie, « créatrice de contenu et personnalité de l’e-sport de renommée internationale »... qui se trouve aussi être une star internationale du porno.

« Dès que le club a décidé d’accepter le parrainage d’une société de paris, nous avons eu le sentiment que Leicester City abandonnait ses valeurs.

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« À cela s’ajoute maintenant le partenariat conclu par BC Game avec une personne qui continue de se faire un nom grâce à du contenu pour adultes.

« Les jeux d’argent comme la pornographie peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la vie des gens, en particulier des jeunes.

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« De tels partenariats exposent ces deux univers à un public plus large et, par association, les lient à Leicester City. Est-ce ce que nous sommes devenus ? »

Martin se concentre sur la remontée au classement

Leicester doit désormais gérer les retours des répliques de maillot avant la date limite du 2 décembre, tout en cherchant un nouveau partenaire principal. La période du partenariat avec BC Game, désormais terminée, a coïncidé avec deux relégations consécutives, depuis la Premier League en 2024-2025 puis depuis le Championship la saison dernière. Après un début poussif, marqué par une seule victoire en cinq matches, l’équipe de Russell Martin cherchera désormais à remonter au classement.