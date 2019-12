Leicester - Brendan Rodgers ne compte pas partir

Annoncé sur les tablettes d'Arsenal pour succéder à Unai Emery, l'entraîneur nord-irlandais se sent bien à Leicester, et entend bien y rester.

Si la lutte annoncée pour le titre de Champion d' ne comprenait que et , force est de constater qu'une équipe s'y est invitée. Depuis le début de la saison de , les Foxes de impressionnent, eux qui comptent 32 points après 14 matches joués. Malgré leurs huit points de retard sur les Reds, les hommes de Brendan Rodgers sont deuxièmes et devancent Manchester City de trois points. Prometteur.

"Est-ce que je compte rester à Leicester ? Oui, vraiment"

Alors forcément, alors que la dynamique de son équipe est impressionnante, à l'image d'un nouveau succès fondateur, dimanche, face à (2-1), Brendan Rodgers n'a pas la tête à un départ pour , où son nom a été évoqué Outre-Manche pour prendre la succession d'Unai Emery.

"Est-ce que je compte rester à Leicester ? Oui, vraiment. J'ai quitté un club il y a huit mois et demi, et c'est un changement que j'ai fait pour venir dans un club ambitieux. Et c’est un énorme défi ici de faire partie du top 6. J'ai aimé chaque minute depuis que je suis venu ici. Nous avons du travail à faire mais je suis excité", a assuré le technicien nord-irlandais, dans des propos accordés à la BBC, déterminé à réaliser quelque chose de grand avec ses Foxes.