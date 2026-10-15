Légende du Maroc : Donnarumma a livré un match catastrophique face au Paris Saint-Germain

L'ancien capitaine de la sélection marocaine Mehdi Benatia, ex-joueur de la Juventus et du Bayern Munich, a critiqué la performance de l'Italien Gianluigi Donnarumma, gardien de Manchester City, lors du match de son équipe face au Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des champions.

Le PSG a terminé la première période de la rencontre, disputée à l'Etihad Stadium, avec trois buts d'avance, avant que Manchester City ne marque deux buts en seconde période, sachant que le match s'est achevé sur une victoire du club français (4-2).

Alors que Manchester City tentait de revenir au score et de réduire l'écart après être revenu à 3-1, Magnes Akliouche a scellé l'issue de la rencontre avec le quatrième but, profitant d'une erreur du gardien Gianluigi Donnarumma dans sa gestion du ballon.

Mehdi Benatia, ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, n'a pas digéré cette erreur et l'a vivement critiquée dans l'émission « Canal Football Club » sur la chaîne Canal+.

Il a ajouté, selon des propos rapportés par Foot Mercato : « Dans ce genre de matchs, on parle généralement du premier quart d'heure. Là, ils ont encaissé deux buts en un quart d'heure, donc il est clair qu'il porte la responsabilité du premier but, et il pouvait faire mieux. »

Et de poursuivre : « Puis, quand Manchester City s'est amélioré et a commencé à revenir, il provoque un deuxième but. Donc le match dans son ensemble a été catastrophique. »

À noter que Donnarumma a rejoint Manchester City lors de l'été précédent celui qui vient de s'écouler, en provenance du Paris Saint-Germain.



