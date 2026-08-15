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imago-sport-1081063979.jpgAbdullah Ahmed
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Légende d'Al-Hilal : Somerville est trop individualiste et sera remplaçant derrière Al-Dawsari

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
C. Summerville
Salem Mohammed Al-Dossari
Arabie saoudite
Pays-Bas

L'ailier du Zamalek reçoit un énorme coup dur

Le Néerlandais Crysencio Summerville, la nouvelle recrue offensive d'Al Hilal, a été la cible de vives critiques de la part d'une ancienne star du club après ses débuts officiels lors de la victoire face à Al Faisaly (4-2), en ouverture du championnat de la Roshn Saudi League des professionnels.

L'ailier néerlandais avait débuté la rencontre face à Al Faisaly, mais il a manqué de manière étrange une occasion nette en seconde période, ce qui a provoqué une vague de critiques à son encontre, alors même qu'il a obtenu un penalty.

À lire aussi :Au cœur d'Al Hilal : une défense légendaire sauve Malcom des rumeurs de départ

Nasser Al Shamrani, ancienne star d'Al Hilal, a déclaré dans des propos tenus au cours de l'émission « Dawrina Ghair » : « Summerville ne maîtrise pas la finition de manière parfaite, et je pense qu'il s'assoira sur le banc en tant que remplaçant de Salem Al Dawsari lors du retour de ce dernier de blessure. »

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Il a ajouté : « Salem Al Dawsari est un joueur formidable et il maîtrise la finition de la meilleure façon possible. J'ai joué à ses côtés au début de sa montée en équipe première, et il ressemblait à Summerville sur cet aspect, mais il a continué à travailler jusqu'à conclure les actions de manière remarquable. »

Il a conclu : « Summerville aurait dû marquer sur au moins une occasion, mais il s'est montré bien trop avare. »

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