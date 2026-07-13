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Abobakr El Mokadem

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Leganés recrute un joueur marocain en France

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Ligue 1
Y. Kechta
Leganes
Espagne
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Maroc

Son contrat avec Le Havre est arrivé à son terme.

Le club espagnol de Leganés a officialisé l’arrivée du milieu de terrain marocain Yassine Kechta, en provenance du Havre, sous la forme d’un contrat courant jusqu’en juin 2030.

Le milieu de terrain de 24 ans arrive libre en provenance du Havre et découvre ainsi son premier championnat étranger.

La saison passée, le milieu de terrain a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.

Selon la presse, le milieu de terrain avait également été suivi par le Standard de Liège, désireux de renforcer son entrejeu durant ce mercato estival, mais c’est bien en Espagne qu’il a finalement posé ses valises.

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