Comment regarder Leganes - Burgos CF avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous y aider.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous à votre compte et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 14 13 nov. 2026 - 14:30 Estadio Butarque

Leganes reçoit Burgos CF à l’Estadio Butarque pour une rencontre de Segunda División aux enjeux importants aux deux extrémités du classement. L’équipe de Luis Miguel Carrion occupe la 18e place, tandis que les visiteurs arrivent en troisième position, dans une forme qui en fait de sérieux prétendants à la montée.

Leganes aborde ce match dans une période difficile. Le club a perdu trois de ses cinq dernières rencontres de championnat et s’est incliné 3-1 face à Albacete lors de sa plus récente sortie en Segunda División. Une victoire contre Trival Valderas en Copa del Rey la semaine dernière lui a offert un peu de répit, mais ses résultats en championnat restent la principale préoccupation.

Burgos CF présente un tout autre visage. L’équipe de Sergio Francisco a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont deux victoires consécutives en Segunda División avant la pause liée à la coupe. Elle a battu Celta Fortuna 2-1 lors de sa dernière rencontre de championnat et aborde ce déplacement vers le sud avec confiance.

Les confrontations directes ajoutent encore à l’intérêt de cette affiche. Burgos a remporté les deux derniers duels entre les deux équipes, dont une victoire 2-1 à l’Estadio Butarque en novembre 2025. Leganes cherchera à mettre fin à cette série à domicile.

Leganes a besoin de points pour s’éloigner de la zone de relégation, tandis que Burgos vise un résultat marquant pour rester au contact des places donnant accès à la montée directe. L’enjeu sera donc de taille lorsque les deux équipes se retrouveront à l’Estadio Butarque.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Leganes - Burgos CF, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des deux équipes.

Actualités des équipes et effectifs