L'effectif de la Juventus testé négatif au Covid-19

L'ensemble des joueurs de la Juventus ont été soumis aux tests du Coronavirus. Tous les résultats se sont révélés être négatifs.

Bonne nouvelle pour tous les tifosi bianconeri. Aucun joueur de la n'est inefecté par le Covid-19, a-t-on appris ce jeudi. Les examens qui ont été effectués par le staff médical pour tester le groupe pro ont tous été négatifs.

Cela a été confirmé par le club de la Juventus à travers un communiqué publié sur le site officiel. Les tests ont été effectués mercredi et les résultats sont donc tombés le lendemain. Satisfaisant, le verdict plaide en faveur d'une reprise de l'entrainement imminente pour les Bianconeri.

En attendant de savoir si et quand le championnat italien peut reprendre, la Juventus met en place des séances collectives avec tous les joueurs qui sont à la disposition de Maurizio Sarri. Vendredi, Higuain et Rabiot seront aussi au centre d'entrainement. Sous réserve de tests rassurants, ils pourront, eux aussi, renouer avec le travail et la préparation physique.