Comment regarder Leeds United contre Tottenham Hotspur avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 07:30 Elland Road

Leeds United reçoit Tottenham Hotspur à Elland Road en Premier League. Les deux équipes cherchent à mettre fin à leur irrégularité récente et à remonter au classement.

L’équipe de Daniel Farke peine à trouver son rythme : elle n’a remporté aucun de ses quatre derniers matches de championnat et a glissé à la 12e place. La défaite à domicile contre Bournemouth lors de sa dernière sortie a de quoi frustrer les fidèles d’Elland Road, et Leeds doit réagir.

Tottenham arrive dans le Yorkshire de l’Ouest en meilleure forme, avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres de Premier League. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont battu Chelsea 2-0 et Crystal Palace 2-0 lors de leurs deux derniers matches de championnat, signe d’une confiance qui grandit au bon moment.

Tottenham aborde ce match avec des inquiétudes sur le plan des blessures : plusieurs joueurs de l’équipe première sont indisponibles. Le retour de Lucas Bergvall après un problème au genou pourrait toutefois offrir à De Zerbi une option supplémentaire au milieu de terrain. Leeds sera également privé de deux joueurs importants, ce qui pourrait mettre à l’épreuve la profondeur d’effectif des deux équipes.

En dehors du terrain, la situation de Tottenham sur le marché des transferts a attiré l’attention cette semaine, des informations liant Lucas Bergvall à Barcelone, Naples et la Juventus à l’approche de janvier. Tottenham est catégorique : tout départ nécessiterait d’abord l’arrivée d’un remplaçant. Le Suédois semble donc parti pour rester dans le nord de Londres pour l’instant.

Leeds, de son côté, prépare également son mercato de janvier. Le club suit le milieu de terrain malien Issouf Sissokho, Farke cherchant à se renforcer dans l’entrejeu.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Leeds United contre Tottenham Hotspur.

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