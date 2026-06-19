Selon Graham Smyth, journaliste au Yorkshire Evening Post, Leeds United vise un coup de maître en recrutant Julian Brandt.

Le milieu de terrain allemand, actuellement libre de tout contrat, dispose de plusieurs options de clubs. Selon le journaliste, plusieurs formations participant à la Ligue des champions lui ont déjà soumis une offre.

Le club de Premier League, convaincu de ses chances, s’apprête à soumettre une offre au milieu de terrain de 30 ans.





Depuis 2019, Brandt portait les couleurs du Borussia Dortmund, qui l’avait recruté 25 millions d’euros auprès du Bayer Leverkusen.

Sous le maillot noir et jaune, il a disputé 307 matchs, inscrit 57 buts et délivré 70 passes décisives.

En C1, il a disputé 82 matchs et marqué neuf buts, sous les couleurs de Leverkusen puis de Dortmund.

Il compte également 48 sélections avec la Mannschaft, sa dernière apparition remontant à novembre 2024 (60 minutes lors de la Ligue des Nations contre la Hongrie).











