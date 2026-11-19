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Leeds United se prépare à ouvrir des discussions pour prolonger le contrat du milieu Ao Tanaka, dont quatre concurrents de Premier League suivent la progression. Chelsea, Liverpool, Manchester United et Tottenham Hotspur ont tous observé l’international japonais de 28 ans après ses prestations remarquées à Elland Road.

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Daniel Farke pousse pour une prolongation

Selon TEAMtalk, les dirigeants de Leeds veulent assurer l’avenir à long terme de Tanaka, à qui il reste un peu plus de 18 mois de contrat, alors que l’intérêt de clubs concurrents menace de compliquer leurs projets. Recruté au Fortuna Düsseldorf pour 2,9 millions de livres (3,5 millions d’euros) à l’été 2024, il a brillé lors de la campagne qui a permis au club de monter avant de s’adapter à la première division. L’entraîneur Farke est à l’origine de cette volonté de lui soumettre une offre, après que Tanaka a été titularisé lors de huit des 10 matches de championnat de Leeds cette saison.

Les données attirent l’attention des responsables du recrutement anglais

Tanaka a connu quelques difficultés d’adaptation en première division la saison dernière, le milieu, exigeant envers lui-même, reconnaissant que sa concentration lui avait parfois fait défaut. Depuis, il est devenu un joueur incontournable, très apprécié du staff comme des supporters. Il a confirmé ses qualités pendant la trêve internationale grâce à une prestation remarquable lors de la victoire 3-2 du Japon contre le Brésil , se distinguant face à Bruno Guimaraes, d’Arsenal, et Andrey Santos, de Manchester United.

Selon l’article, les systèmes d’analyse de données des clubs ont désigné le milieu défensif comme l’une des options les plus remarquables du football anglais, grâce à son sang-froid sous pression et à sa capacité à orienter le jeu depuis une position reculée. Manchester United et Tottenham l’avaient tous deux inscrit sur leurs listes de recrues potentielles pour l’été avant de privilégier d’autres pistes, mais restent conscients de ses qualités. Chelsea et Liverpool l’ont également observé cette saison dans le cadre de leur réflexion sur le recrutement au milieu de terrain.

Des clubs européens s’ajoutent à la liste des prétendants

L’intérêt pour ce milieu doté d’une grande qualité technique dépasse les frontières anglaises : le média révèle que Monaco, club de Ligue 1, a été impressionné par ses performances. Le club français étudie déjà ses options à long terme pour renouveler son milieu de terrain en vue de 2027, date à laquelle il pourrait devoir remplacer Lamine Camara.

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Plusieurs clubs de Bundesliga ont également pris note de sa progression rapide depuis son départ d’Allemagne. Le média ajoute que le RB Leipzig a envisagé de recruter Tanaka durant l’été avant de se tourner vers Neil El Aynaoui, de la Roma, un intérêt rendu d’autant plus intrigant par les liens capitalistiques entre Leeds et Leipzig.

L’attachement de Tanaka à Leeds nourrit les espoirs du club

Alors que les prétendants se manifestent à l’approche des prochaines fenêtres de transfert, Leeds pourrait devoir accélérer les discussions avec Tanaka et ses représentants pour parvenir à un accord. Apprécié des supporters, le joueur se plaît dans la région, aime jouer pour le club et apprécie la façon dont celui-ci prend soin de ses parents lorsqu’ils lui rendent visite. Récompenser un joueur aussi régulier reste la priorité des dirigeants.