Leeds United - Manchester United : les détails du match

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 Elland Road

Le coup d’envoi de Leeds United - Manchester United sera donné le 18 octobre 2026 à 13 h GMT (9 h EST / 14 h BST / 15 h SAST).

Choc entre rivaux des Pennines dans le Yorkshire

Leeds United reçoit son grand rival Manchester United à Elland Road pour la 7e journée de la saison 2026-2027 de Premier League. Dans une atmosphère qui s’annonce électrique dans le Yorkshire de l’Ouest, les deux équipes veulent rebondir après leurs récents revers et prendre des points précieux dans l’une des rivalités historiques les plus intenses du football anglais. Leeds espère profiter du soutien de son public pour signer sa plus grande victoire de la saison, tandis que Manchester United cherche à retrouver de la régularité après un calendrier chargé entre compétitions nationales et européennes.

Getty Images

Leeds battu de justesse par Arsenal à l’Emirates

Leeds United aborde le derby de dimanche avec l’ambition de rebondir après sa défaite disputée sur le terrain d’Arsenal (2-1) lors de la 6e journée, le 10 octobre. Le défenseur James Justin a égalisé pour Leeds à la 55e minute d’un but bien exécuté, avant qu’Arsenal ne reprenne finalement l’avantage. Avec un milieu axial combatif articulé autour d’Ethan Ampadu et d’Anton Stach, ainsi que la menace apportée sur le côté par James Justin, l’équipe de Daniel Farke mise sur sa solidité défensive et son intensité physique pour le choc de dimanche.

Getty Images

Le revers européen de Manchester United à Madrid

Manchester United traverse les Pennines avec l’intention de repartir de l’avant après une semaine difficile. Après un nul 1-1 contre Tottenham Hotspur à Old Trafford lors de la 6e journée, le 10 octobre, Manchester United s’est incliné 2-0 sur le terrain de l’Atlético Madrid en Ligue des champions le mardi 13 octobre. Sous l’impulsion de ses créateurs, dont Bruno Fernandes, Manchester United veut retrouver de la fluidité en attaque face à une équipe de Leeds qui presse haut.

Le choc d’Elland Road

Sur le plan tactique, le choc de dimanche promet des duels physiques intenses et des transitions rapides. Leeds comptera sur Tarik Muharemović et Nico Elvedi pour diriger sa défense centrale et neutraliser l’attaque de Manchester United, tout en lançant Dominic Calvert-Lewin et Brenden Aaronson dans des contre-attaques rapides. De son côté, Manchester United cherchera à dicter le rythme grâce à Youri Tielemans et Andrey Santos, tout en plaçant Bryan Mbeumo et Marcus Rashford en situation de provoquer sur les côtés. Avec la fierté locale et des points précieux en Premier League en jeu, le match de dimanche promet d’être intense dès le coup d’envoi.

Actualités des équipes et effectifs

Leeds sera privé de Mateo Joseph, Joe Rodon et Daniel James, tous blessés, mais Daniel Farke n’a pas encore confirmé son onze de départ. Des précisions sur les joueurs disponibles sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Manchester United se déplace avec ses propres problèmes de blessures. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton et Manuel Ugarte sont tous indisponibles, ce qui réduit encore les options de Michael Carrick. Luke Shaw est également incertain après avoir été vu en train de boiter à l’issue du nul contre Tottenham le week-end dernier. Sa participation reste en suspens.

Forme récente

Leeds United aborde cette rencontre sur une série contrastée : une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus marquant est une victoire 4-1 contre Newcastle United en Premier League, suivie d’une défaite 6-3 face à Chelsea en Carabao Cup, puis, plus récemment, d’un revers 2-1 contre Arsenal en championnat. Sur ces cinq rencontres, Leeds a inscrit sept buts et en a encaissé dix.

Les cinq derniers matches de Manchester United témoignent d’une irrégularité similaire : une victoire, deux nuls et deux défaites. Son seul succès a été obtenu en Ligue des champions contre Sabah FK (4-0). Sur la scène nationale, l’équipe a toutefois connu des difficultés, s’inclinant face à Manchester City et ne parvenant à battre ni Tottenham ni Fulham. Manchester United a marqué sept buts et en a encaissé six sur cette série de cinq matches.

Confrontations directes

La dernière confrontation officielle entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 2-1 de Leeds à Old Trafford en avril 2026, un résultat qui donnera confiance aux joueurs de Farke avant ce match. Auparavant, leur rencontre de championnat à Elland Road en janvier 2026 s’était achevée sur un nul 1-1. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, aucune équipe n’a pris le dessus : les résultats sont partagés et les deux formations ont régulièrement marqué.