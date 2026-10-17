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Leeds United-Manchester United en Premier League : Manchester United peut-il mettre fin à sa mauvaise passe dans l’atmosphère hostile d’Elland Road ?

Leeds vs Manchester United
Premier League
Leeds
Manchester United

Présentation complète du match de Premier League entre Leeds United F.C. et Manchester United F.C. Nous passons en revue leurs derniers résultats dans les compétitions nationales et européennes, leur forme et les principaux enjeux de cette rencontre de la 7e journée, prévue dimanche après-midi à Elland Road.

Leeds United - Manchester United : les détails du match

crest
Premier League - Journée 7
Elland Road

Le coup d’envoi de Leeds United - Manchester United sera donné le 18 octobre 2026 à 13 h GMT (9 h EST / 14 h BST / 15 h SAST).

Les rivaux des Pennines s’affrontent dans le Yorkshire

Leeds United reçoit son grand rival Manchester United à Elland Road pour la 7e journée de Premier League 2026-2027. Alors qu’une atmosphère électrique et hostile est attendue dans le Yorkshire de l’Ouest, les deux équipes veulent rebondir après leurs récents revers et prendre des points précieux dans l’une des rivalités historiques les plus intenses du football anglais. Leeds entend profiter du soutien de son public pour décrocher sa plus grande victoire de la saison, tandis que Manchester United cherche à retrouver de la régularité après un calendrier exigeant en compétitions nationales et européennes.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

La courte défaite de Leeds United face à Arsenal à l’Emirates

Leeds United aborde le derby de dimanche avec l’objectif de rebondir après sa défaite 2-1 sur le terrain d’Arsenal lors de la 6e journée, le 10 octobre, au terme d’un match disputé. Le défenseur James Justin a égalisé pour Leeds à la 55e minute d’un but bien exécuté, avant qu’Arsenal ne reprenne finalement l’avantage. Avec un milieu axial combatif articulé autour d’Ethan Ampadu et d’Anton Stach, ainsi que la menace de James Justin sur les côtés, l’équipe de Daniel Farke compte sur sa solidité défensive et son intensité physique pour le choc de dimanche.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Le revers européen de Manchester United à Madrid

Manchester United franchit les Pennines avec l’espoir de repartir de l’avant après une semaine difficile. Après son match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur à Old Trafford lors de la 6e journée, le 10 octobre, Manchester United s’est incliné 2-0 sur le terrain de l’Atlético Madrid en Ligue des champions le mardi 13 octobre. Emmené par des joueurs créatifs, dont Bruno Fernandes, Manchester United veut retrouver sa fluidité offensive face à une équipe de Leeds qui exerce un pressing haut.

Un duel à Elland Road

Sur le plan tactique, le duel de dimanche promet d’intenses affrontements physiques et des transitions rapides. Leeds s’appuiera sur Tarik Muharemović et Nico Elvedi pour diriger sa défense centrale et neutraliser l’attaque de Manchester United, tout en lançant Dominic Calvert-Lewin et Brenden Aaronson dans des contre-attaques rapides. De son côté, Manchester United cherchera à maîtriser le rythme grâce à Youri Tielemans et Andrey Santos, tout en mettant Bryan Mbeumo et Marcus Rashford en situation de duel sur les côtés. Avec la fierté locale et de précieux points de Premier League en jeu, le match de dimanche promet un spectacle intense dès le coup d’envoi.

Actualité des équipes et effectifs

Leeds vs Manchester United Équipes probables

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. TanakaA. TanakaG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. StachA. StachD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-5-2
Leeds

Onze de départ

Manchester United

Entraineur

  • D. Farke
  • M. Carrick

Leeds devra se passer de Mateo Joseph, Joe Rodon et Daniel James, tous blessés. Daniel Farke n’a toutefois pas confirmé son onze de départ avant le match. De nouvelles informations sur la disponibilité des joueurs sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Manchester United se déplace également avec plusieurs blessés. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton et Manuel Ugarte sont tous indisponibles, ce qui réduit encore les options de Michael Carrick. La participation de Luke Shaw est également incertaine : il a été vu boitant après le match nul du week-end dernier contre Tottenham.

Forme récente

LEE

LEE - Forme

BHA
N1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
N0-0
ARS
D2-1
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
MUN

MUN - Forme

MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
N1-1
TOT
N1-1
ATM
D2-0
But marqué (encaissé)
4/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Leeds United aborde cette rencontre après une série de résultats contrastés : une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus marquant est une victoire 4-1 contre Newcastle United en Premier League. Leeds a ensuite perdu 6-3 contre Chelsea en Carabao Cup, avant de s’incliner plus récemment 2-1 face à Arsenal en championnat. Sur ces cinq rencontres, Leeds a inscrit sept buts et en a encaissé dix.

Les cinq derniers matches de Manchester United témoignent d’une irrégularité similaire : une victoire, deux nuls et deux défaites. Son seul succès est une victoire 4-0 contre Sabah FK en Ligue des champions. Sur la scène nationale, Manchester United a en revanche éprouvé des difficultés, s’inclinant contre Manchester City et ne parvenant à battre ni Tottenham ni Fulham. Sur cette série de cinq matches, l’équipe a marqué sept buts et en a encaissé six.

Historique des confrontations

Face à face

LeedsNulManchester United
1
2
2
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FDM
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FDM
4Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation officielle entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 2-1 de Leeds à Old Trafford en avril 2026, un résultat qui donnera confiance aux joueurs de Farke avant cette rencontre. Avant cela, leur match de championnat disputé à Elland Road en janvier 2026 s’était terminé sur le score de 1-1. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, aucune des deux équipes n’a dominé : les résultats ont été partagés et les deux formations ont régulièrement marqué.

Classement

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700196+1321
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
N
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
8
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041015-59
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
N
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
N
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
N
N
D
N
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
N
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
N
V
D
N
D
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
N
V
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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