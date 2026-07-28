Leeds United et adidas ont dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-27, une interprétation moderne de l’un des looks les plus iconiques du football. Conçu autour de l’inimitable identité blanche, jaune et bleue synonyme du club. Ce nouveau maillot domicile célèbre le 400e anniversaire de la ville depuis la signature de la charte municipale de Leeds.

Rendant hommage à l’héritage du club tout en adoptant une nouvelle direction en matière de design, la tenue intègre le bleu et le jaune emblématiques du club sous la forme de fines bandes horizontales, subtiles et élégantes. Inspiré des archives, le design rappelle les maillots classiques de Leeds United tout en offrant une esthétique contemporaine à une nouvelle génération de supporters. Le maillot blanc sera naturellement associé à un short blanc et à des chaussettes blanches pour compléter un look épuré.

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Le club fait partie intégrante du tissu de la ville depuis des générations, sa culture footballistique façonnant les communautés, créant des souvenirs et unissant les supporters dans tous les coins de Leeds. Le maillot domicile 2026-27 reflète ce lien durable, avec un maillot conçu autant pour les tribunes que pour le terrain.

Doté des dernières innovations de performance d’adidas, le maillot intègre la technologie Climacool ainsi qu’un tissu à séchage rapide qui évacue et disperse la transpiration pour garantir fraîcheur, confort au sec et liberté de mouvement, sur le terrain comme en dehors.

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Boutique : maillot domicile de Leeds United 2026-27

Le maillot domicile 2026-27 de Leeds United est disponible dès aujourd’hui chez adidas et dans la boutique officielle du club Leeds United.







